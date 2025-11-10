Flor de cerezo, mimosas, frutas de limonada...¿A qué huele El Bierzo? La Farmacia María de Cacabelos crea innovadoras fragancias que evocan los aromas de la comarca en todas las estaciones del año, también en Semana Santa y durante la vendimia

María Pérez muestra en su farmacia de Cacabelos uno de los perfumes que evoca el aroma del Bierzo en primavera.

Flor de cerezo, mimosas, uva, frutos de limonada, frescor de río...El Bierzo es un vergel cargado de esencias, pero si hubiera que elegir un olor ¿cuál es el que evocaría a la comarca?

En Cacabelos han dado con la respuesta. Para celebrar el sexto aniversario de la Farmacia María, su propietaria María Pérez, ha puesto en marcha una novedosa iniciativa: crear fragancias que recojan los aromas del Bierzo con todos sus matices.

Y así lo hizo. Todos ellos caben en una botella de medio litro o incluso en un mikado de 100 mililitros dando vida a la marca propia registrada 'Huele a Bierzo' que estrenó una línea de perfumes dedicado a las estaciones del año. «Como abrimos en primavera se nos ocurrió crear una fragancia para perfumar la farmacia y la gente cuando entrara y se fuera a su casa se llevara un poco el recuerdo que tenemos nosotros del Bierzo», explica María.

Por ello el primer perfume contiene algunos de los aromas más típicos y reconocibles de la comarca en esa estación del año, un momento en el que la vida vuelve a los campos de la comarca. «En El Bierzo en primavera tenemos muchísima variedad de flores y de plantas frutales, si das un paseo por cualquier zona del Bierzo es muy típico encontrarte con la flor del cerezo, vas a casa de tus padres seguro que hay rosales o mimosas, entonces es un poco el recuerdo a esas flores que tenemos en la comarca en primavera», apunta la propietaria de la farmacia.

Se trata de una iniciativa pionera que evoca los aromas que envuelven una comarca. «Es una interpretación nuestra porque al final tampoco le estamos diciendo a nadie a lo que huele El Bierzo en primavera pero sí que es un poco, dentro de la combinación de aromas que buscábamos, para darle significado al perfume que llevara una combinación de las flores típicas de la zona».

Aroma y paisaje

'Huele a Bierzo' en primavera «es de los que más le gusta a la gente». Una fragancia que se presenta con las cuidadas imágenes de dos de los paisajes más representativos de la comarca en esta estación del año en la que se aprecia «ese contraste de la montaña nevada y del cerezo en flor».

La propietaria de la Farmacia María de Cacabelos muestra el anuncio de las fragancias a la entrada del establecimiento ubicado en la plaza Mayor. Carmen Ramos

Fue el primer perfume del total de seis variedades que ha creado la Farmacia María de la villa del Cúa, ubicada en el número 11 de la plaza Mayor, en pleno Camino de Santiago. «Como los del Bierzo somos muy del Bierzo a la gente le gusta mucho para llevar como regalo, lo tenemos a la venta en nuestra web y hay mucha gente que lo ha comprado para sus negocios, para sus casas y para llevar de recuerdo», dice María.

Al 'Huele a Bierzo' en primavera siguieron el resto de las estaciones del año. Así nació 'Huele a Bierzo' en verano, una fragancia en la que destaca el olor a los geranios de las balconadas, a hierba y al frescor de los ríos. «Aquí hay muchos geranios en las terrazas y casi todos los pueblos tienen río por eso queríamos que recordara un poco ese olor al césped y al frescor», señala María. La foto que acompaña a la fragancia es una imagen de una playa fluvial «que también son típicas en muchos sitios de aquí».

Y de la etapa estival al aroma del otoño en El Bierzo, la época de vendimia, de la recogida de la fruta en las plantaciones y en la que los bosques se tiñen de colores. «Como es la época en la que la gente va a vendimiar, a recoger la pera, la manzana, huele más a esas frutas y es un toque más dulce», explica la propietaria de la farmacia. «Las del verano y la primavera son más fresquitas y la del otoño ya empieza a ser más dulce», remarca.

Por contra, 'Huele a Bierzo' en invierno tiene la fortaleza de la estación en la que buscaron más «ese olor a viña, a pino, a abeto», un aroma que «apetece echar en casa con el frío y la calefacción».

La cuidada elaboración de las fragancias con esencia a Bierzo se realiza con el apoyo de un laboratorio perfumista al que desde Cacabelos le trasladan las indicaciones del perfume que buscan con unos matices muy concretos. «Vamos haciendo pruebas, nos van enviando muestras, hasta que damos por fin con el olor que más nos encaja», explica María.

Frutos de limonada y uva

Aparte del olor del Bierzo en las diferentes estaciones del año la iniciativa ha ido más allá dedicando dos de sus fragancias a dos momentos del año especialmente significativos en la comarca como es la Semana Santa y la vendimia, dando vida a un 'Huele a Bierzo' de frutos de la limonada y de la uva.

«Una vez que ya teníamos completas todas las estaciones otra cosa típica del Bierzo es la limonada, no vas a hacer un ambientador con olor a vino y se nos ocurrió hacerlos con las frutas y las cosas que se le añaden al vino para hacer la limonada, entonces huele mucho a canela, a naranja y a limón». Un aroma «muy especial» que «también gusta mucho».

Imagen de algunos de los ambientadores que continene los aromas del Bierzo. Carmen Ramos

Como la comarca es una zona de elaboración de vino, con gran número de bodegas, no podían dejar de hacer un perfume que recordara también a las viñas. Así nació el verde uva «que tiene como más olor a gominola».

Olor a magosto y más

María reconoce que se trata de unos perfumes que llaman mucho la atención a la gente que pasa por Cacabelos y hace parada en su establecimiento. «Cuando entran a la farmacia ya perciben el olor y dice: ¡Ay, qué bien huele aquí! Y ya decimos: Huele a Bierzo en función de la estación que tengamos puesta y sí que es verdad que les hace gracia».

Tampoco lo dejan pasar por alto los caminantes hacia Santiago de Compostela. «Como estamos en pleno Camino de Santiago pasan también muchos peregrinos y les hace gracia, le gusta y luego nos lo compran por la página web farmaciamariacacabelos.com». «Es una manera de que recuerden ellos luego en su casa su paso por El Bierzo», asevera María.

Si hay algo típico en El Bierzo es el magosto, por ello, siguiendo el camino marcado por la innovación, ya tienen en mente sacar al mercado un aroma que lo evoque entre sus nuevas apuestas «con más cosas típicas» de la comarca «porque es una propuesta muy bonita, al final es algo diferenciador para la farmacia y a la gente le gusta».