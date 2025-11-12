El PSOE acusa al equipo de gobierno de hacer un uso «partidista» del servicio de limpieza

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:41 Comenta Compartir

El PSOE de Ponferrada denuncia el uso «partidista» del servicio de limpieza de la ciudad por parte del equipo de gobierno, tras comprobar la rapidez con la que se eliminaron pintadas de la fachada de la sede del PP mientras en otros edificios de la ciudad permanecen meses.

La concejala Silvia Blanco tachó de «excusa» la respuesta ofrecida por el gobierno municipal, a preguntas del PSOE, tras asegurar que se actuó de «oficio» al recibir una solicitud. Por eso los socialistas quieren conocer el criterio que sigue la empresa FCC para efectuar estas limpiezas de pintadas.

«Parece que las pintadas se borran solo cuando afectan a determinadas fachadas o partidos políticos. El propio contrato de limpieza viaria establece expresamente que la limpieza de pintadas se realizará en todos los edificios, muros, paredes y elementos del mobiliario urbano o patrimonio arquitectónico, artístico o cultural que así se determine y que nosotros sepamos la sede del PP no cumple con ninguno de esos criterios», dijo la concejala, quien añadió que no se puede depender de los colores de la fachada ni de las siglas que aparezcan en ella.

«Animamos a todas las comunidades de vecinos y vecinas de Ponferrada que sufran pintadas en sus fachadas a que se pongan en contacto directamente con la Concejalía de Medio Ambiente o con la empresa FCC, para solicitar la misma rapidez y eficacia que se demostró en la limpieza de la sede del Partido Popular. Si el servicio puede actuar de oficio en determinados casos, esperamos que lo haga también cuando se trate de viviendas particulares o comercios», continuó Blanco en un comunicado.

Por último el PSOE consideró «inaceptable» que se usen servicios públicos, «pagados por todos» con fines partidistas y exige «transparencia, explicaciones y neutralidad».