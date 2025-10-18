El PSOE pide al Ayuntamiento de Ponferrada «igualdad de trato» tras la aparición de pintadas en la sede del PP Critica que la Concejalía de Medio Ambiente «movilizó en tiempo récord a los servicios de limpieza» mientras que «vecinos y comercios llevan meses esperando una actuación similar»

Elbierzonoticias Ponferrada Sábado, 18 de octubre 2025, 13:54 Comenta Compartir

El Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada solicitó este sábado al equipo de Gobierno «igualdad de trato» tras la «inaceptable vara de medir mostrada» ante la aparición de pintadas contra Juan Carlos Suárez-Quiñones en la sede del Partido Popular. No en vano, señaló que la Concejalía de Medio Ambiente «movilizó en tiempo récord a los servicios municipales de limpieza», mientras que «decenas de comunidades de vecinos, comercios y muros públicos llevan meses esperando una actuación similar sin obtener respuesta».

Los socialistas, que manifestaron su «condena rotunda a cualquier acto vandálico sea cual sea su motivación o el lugar en el que se produzca» al considerar que «la discrepancia política debe expresarse siempre desde el respeto y a través de los cauces democráticos», remarcaron que los recursos públicos deben destinarse a servicios de interés general y no al mantenimiento o limpieza de sedes de partidos políticos que son propiedades privadas. Además, recordaron que, cuando la sede del PSOE amaneció con pintura roja, «el equipo de Gobierno no hizo nada».

Por este motivo, el PSOE de Ponferrada avanzó que preguntará en la próxima Comisión de Medioambiente por el coste que tuvo la actuación, así como si el equipo de Gobierno municipal pasará la factura al Partido Popular o si esos servicios corren a cargo del presupuesto municipal. También cuestionaran sobre «cuáles son los criterios que manejan desde el equipo de Gobierno para realizar este tipo de actuaciones, por si la pauta es conocer a quien ejerce la competencia correspondiente».

De igual forma, reclamarán «transparencia» sobre quién dio la orden de actuación inmediata y exigirán que el Ayuntamiento de Ponferrada «aplique la misma rapidez y eficacia» en todos los barrios y comunidades que sufren pintadas.