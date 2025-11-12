Decretan prisión provisional para el presunto autor del crimen de su hermano en Ponferrada La causa está abierta por un delito de homicidio

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:21

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su hermano.

La causa está abierta por un delito de homicidio, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El hombre de 51 años falleció a última hora de la tarde de este lunes, 10 de noviembre, en el Hospital de León debido a las heridas que le provocó presuntamente su hermano en una agresión con arma blanca en el barrio de Cuatrovientos.

El suceso se produjo en el domicilio familiar ubicado en la calle del Francés como consecuencia de una reyerta entre ambos hermanos, de origen caboverdiano.

El agresor tras apuñalar presuntamente a su propio hermano le ayudó taponando la herida e incluso llamando a los vecinos que fueron los que dieron la voz de alarma al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León,, según confirmó la Subdelegación del Gobierno en León.

El herido fue trasladado al Hospital de León en una UVI móvil ante la gravedad de las heridas que presentaba. Su hermano, el presunto agresor, fue detenido el mismo día de los hehos y puesto a disposición judicial.