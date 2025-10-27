El PSOE acusa al Ayuntamiento de dejar «en nada» 'La biblioteca infinita' tras eliminar el Salibrín

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 27 de octubre 2025, 13:56 Comenta Compartir

El PSOE de Ponferrada denunció hoy que el proyecto de 'La biblioteca infinita', impulsado desde el equipo de gobierno y que acabó con el histórico Salibrín, que se celebraba desde hace más de 20 años, ha quedado «en nada» afectando a las actividades de fomento de la lectura entre los más pequeños.

La concejala socialista, Judit Lama, cree que después de seis meses desde el anuncio, por parte del alcalde, Marco Morala, de la puesta en marcha de esa biblioteca, no se ve la anunciada «modernización» del formato de animación a la lectura, según informa la agencia Ical.

«El Salibrín era mucho más que una cita anual con los libros: era un acontecimiento esperado por los colegios, un espacio de encuentro entre escritores, ilustradores, docentes y alumnos, y una fiesta de la lectura que situaba a Ponferrada en el mapa cultural de Castilla y León», dice Lama, quien considera que «El Alcalde Morala ha enterrado un proyecto de referencia por un anuncio para colgarse una medalla, sin ninguna actividad».

La concejala también considera que la gestión de la Concejalía de Cultura, en manos del alcalde Morala, «evidencia una alarmante dejadez y se ha convertido en una concejalía sin referente político que sale adelante por los méritos de técnicos y personal del área«.

El resultado, según Lama, es «que Ponferrada ha perdido uno de sus símbolos culturales más esperados por los niños y niñas, un proyecto con identidad propia que durante más de veinte años acercó la lectura a miles de niños, para cambiarlo por una Biblioteca Infinita que lejos de ser infinita es efímera; una campaña de escaparate que no ha dejado huella», concluye.