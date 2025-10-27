leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de uno de los pasillos de la unidad de Oncohematología del Hospital del Bierzo. EBN

CSIF exige a la Gasbi más transparencia sobre la nueva Unidad de Ictus en El Bierzo

La central sindical denuncia que solo reciben respuestas genéricas sin aportar datos verificables o fecha de apertura

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:44

CSIF pidió hoy a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Gasbi, información verídica y transparente sobre la anunciada nueva Unidad de Ictus sobre la que preguntaron el pasado mes de septiembre y sobre la cual solo han recibido respuestas genéricas. La central sindical quiere conocer una fecha aproximada de apertura, cuantos recursos humanos y materiales habrá disponibles o la formación prevista para esa unidad.

«No podemos aceptar respuestas vagas que impiden conocer el impacto real en las cargas de trabajo, la seguridad del paciente y la planificación de recursos del Servicio de Neurología», asegura el sindicato, quien recuerda que se trata de una unidad «clave» para la atención urgente y especializada de pacientes neurológicos.

Por ello CSIF traslada a la Gerencia la petición de información «completa, concreta y documentada que detalle la dotación exacta de personal por categorías profesionales, la existencia o no de refuerzos de plantilla, el plan de formación para el personal implicado, o los recursos materiales y tecnológicos que se incorporarán», además de la fecha exacta de puesta en marcha.

Por último, según informa la agencia Ical, recuerda que la transparencia en la gestión pública «es una obligación básica» y que la ciudadanía «tiene derecho a conocer cómo se organizan los recursos sanitarios en su área de referencia», insistiendo en que la creación de la Unidad de Ictus «fue anunciada públicamente hace meses, por lo que resulta imprescindible que la Junta aclare el estado real del proyecto y sus condiciones de puesta en marcha», concluye.

