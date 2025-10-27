El grito de un pueblo berciano: «No queremos pertenecer al club de la España vaciada» La asociación de vecinos denuncia la falta de respuesta del Ayuntamiento y la ausencia de servicios esenciales que dificultan la vida en el medio rural

Imagen del pueblo de Bouzas en el que se aprecia el estado de las carreteras.

En Bouzas, una pedanía de Ponferrada con 37 vecinos empadronados, no hay casa del pueblo. Las reuniones vecinales se celebran en la calle, a veces bajo la lluvia. Así lo explica Celerina Alonso, 'Cele', presidenta de la asociación de vecinos, creada hace aproximadamente un año.

«Algunas veces que nos ha surgido una reunión urgente tenemos que hacerlo en la calle, y a veces nos ha coincidido lloviendo y tenemos que estar con los paraguas en la plaza», explica Alonso. «Si queremos jugar a las cartas o juntarnos con los vecinos tenemos que ir a las casas de unos y de otros, porque allí no tenemos una casa para reunirnos todos para charlar. Llega el invierno y ya no te ves».

La asociación ha presentado varias instancias en el Ayuntamiento de Ponferrada para reclamar mejoras, pero, según la presidenta de la asociación, «no hemos tenido contestación ninguna». Entre las principales demandas se encuentra la creación de una casa vecinal, pero también la mejora de infraestructuras y varios servicios.

Problemas de conexión y calles deterioradas

La falta de fibra óptica es uno de los asuntos que más preocupan a los vecinos. Según Alonso, hay personas con posibilidad de teletrabajar interesadas en comprar viviendas en Bouzas, pero desisten por no disponer de conexión a internet. «El pueblo gusta mucho, pero al no tener fibra y trabajar desde el pueblo, la gente se va y no compra aquí. Muchas veces hablamos de la España vaciada y Bouzas está en la España vaciada porque cada vez hay menos gente».

a calle principal del pueblo también necesita reparaciones. Parte del tramo se arregló con fondos de la junta vecinal, pero el resto continúa en mal estado. «Ya no hay cemento, ya no hay nada, solo tierra y piedrecillas… como se caiga gente mayor, se rompe la crisma», explica la presidenta.

Limpieza, basura y un pueblo que resiste

Los vecinos denuncian que el servicio de limpieza no pasa por la localidad y que los contenedores de basura se caen con el viento. «Aquí nunca en la vida han venido a limpiar las calles. Los contenedores, cuando hay aire, se nos caen a las fincas de un vecino que tiene allí una pequeña huerta. Necesitaríamos algo para sujetarlos y que no se vayan cuando sopla el aire», señala Celerina.

La asociación vecinal busca apoyo para hacer más fuerza ante el ayuntamiento. «Si no nos hacen caso, seguiremos dando guerra y seguiremos estando ahí, para ver si podemos hacer algo por este pueblo, que es muy bonito y muy tranquilo y queremos que esté al nivel de los demás pueblos.»

«Bouzas está en la España vaciada, pero no queremos pertenecer a ese club», concluye Celerina Alonso.