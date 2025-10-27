El Campus de Ponferrada lanza la novena edición de '#Plantémonos' para prevenir incendios forestales Habrá talleres impartidos por estudiantes de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal además de otros especialistas

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus del Bierzo de la Universidad de León inicia hoy la novena edición de la campaña '#Plantémonos' dirigida a escolares y cuyo objetivo es concienciar sobre la importancia de prevenir los incendios forestales.

Se trata de una iniciativa coordinada por las investigadoras Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos Porras, con la colaboración la Fundación Pau Costa y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miteco, que comenzó en en año 2017, según informa la Agencia Ical.

A lo largo de hoy y mañana, 27 y 28 de octubre, diversos especialistas en incendios y en educación ambiental impartirán un curso de formación a estudiantes del Grado de Ingeniería Forestal y del Doble Grado de Ingeniería Forestal y Ciencias Ambientales para profundizar en el conocimiento y la problemática de los incendios forestales.

En el curso se abordan aspectos como 'La problemática de los incendios forestales en un contexto global. Causas y motivaciones de los incendios forestales en Castilla y León', impartido por Fernando Castedo Dorado, de la ULE; 'Estrategias de prevención contra incendios forestales. Prevención: activa, directa e indirecta. Área mediterránea vs área atlántica. Escala de Castilla y León', por Roberto López, de la BRIF de Tabuyo del Monte; 'Autoprotección', dirigido por Ferrán Dalmau, de Medi XXI, que participará en remoto; 'Taller de percepción de la sociedad sobre los incendios forestales', por Celso Coco, de eforestal,, y 'Experiencias en educación ambiental para la prevención de incendios', por el Centro para la Defensa Contra el Fuego de la Junta de Castilla y León y Luz Valbuena de la ULE. El programa incluye también el 'Taller de competencias en comunicación', impartido por Leticia Barrionuevo de la ULE.

Debido a la casuística de los incendios de este verano en la provincia de León se han reforzado los contenidos referentes a la autoprotección, tanto en el curso de formación como en los talleres que se imparten en los institutos, incidiendo en la necesidad de actuar sobre la vegetación próxima a las poblaciones, así como en las pautas de actuación en caso de la proximidad de un incendio.

Después de este curso tendrán lugar los talleres '#notequemes' dirigidos a alumnos de 1º de ESO de la provincia de León, especialmente en aquellas zonas con una alta incidencia de incendios forestales.

Estos talleres, impartidos por estudiantes de esa ingeniería, en colaboración con los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) de TRAGSA-MITECO, han llegado ya a más de 6.000 alumnos de secundaria y, en esta edición, se prevé la participación de, al menos, veinte institutos y más de mil alumnos implicados.