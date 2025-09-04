Morala: «Estuvimos en lo más duro de los incendios y estaremos en la recuperación» El alcalde de Ponferrada y varios miembros del equipo de gobierno se reúnen con las pedanías afectadas

Reunión del alcalde y concejales del equipo de gobierno con los pedáneos de los pueblos afectados por los incendios en Ponferrada.

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:46

«Estuvimos a su lado en la fase más dura, cuando las llamas se acercaban a sus casas y destruían zonas verdes y montes, los acompañamos en los desalojos, compartimos incertidumbre y dolor y haremos de forma participativa lo necesario para recuperar las zonas quemadas». Así se expresó este jueves, 4 de septiembre, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, quien mantuvo una reunión con representantes de las juntas vecinales y alcaldes de barrio del municipio afectados por los recientes incendios forestales.

Acompañado del primer teniente de alcalde y concejal de Medio Rural y Patrimonio, Iván Alonso, y de otros miembros del equipo de gobierno, el regidor aseguró entender la preocupación de pedáneos y vecinos por el porvenir. «El Ayuntamiento de Ponferrada no les falló en esos momentos y no lo hará en el futuro. Haremos lo que nos corresponde en nuestras competencias municipales y seremos exigentes todos al unísono con la reivindicación de acciones y ayudas para recuperar nuestro patrimonio natural», subrayó.

El Consistorio, dijo, facilita lo que está en su mano para la tramitación de las ayudas y atenderá y analizará con detenimiento las sugerencias de las pedanías para recuperar el entorno y añadió que «las futuras generaciones de Ponferrada merecen recibir un patrimonio que la define por tener un municipio con zonas urbanas y extensas y magníficas zonas verdes que deben recuperarse».

A la reunión asistieron representantes de Los Barrios de Salas, San Cristóbal de Valdueza, Compludo, Carracedo de Compludo, Espinoso de Compludo y Palacios de Compludo. Morala agradeció el comportamiento «ejemplar» de los vecinos de estos pueblos y su ayuda en los difíciles momentos en que tuvieron que dejar atrás todo para buscar refugio en las instalaciones municipales.

Deterioro de carreteras

Por su parte, Iván Alonso expresó su satisfacción por el clima de colaboración existentes y detalló que en el encuentro se recordaron necesidades ya conocidas como la mejora de los accesos a los pueblos. A este respecto comentó que el paso de maquinaria pesada ha agravado el deterioro de algunas carreteras, por lo que, de nuevo, pidió a la Diputación su inclusión en la red provincial y su reparación.

Asimismo, informó de los daños sufridos en la planta fotovoltaica de Carracedo de Compludo, única fuente de suministro eléctrico del pueblo, así como en caminos y en el arbolado de la zona, aunque sin afecciones graves en las captaciones de agua. Todos los asistentes coincidieron en felicitar a los servicios municipales por el esfuerzo realizado durante esos días.