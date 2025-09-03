leonoticias - Noticias de León y provincia

Efectos del incendio iniciado en la localidad de Yeres, y que ha afectado al paraje de Las Médulas. César Hornija

La Junta reúne al equipo interinstitucional para impulsar la regeneración de Las Médulas

Se ha avanzado en la elaboración de un cronograma de actuaciones e identificar el papel de cada integrante

Ponferrada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:50

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, presidió hoy la primera reunión del Equipo Técnico Interinstitucional de Recuperación (ETIR) del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas con el objetivo de impulsar la regeneración y recuperación de este espacio declarado declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Este equipo está compuesto por las consejerías de Medio Ambiente y Sanidad, la Diputación de León, el Consejo Comarcal del Bierzo, los ayuntamientos de Carucedo, Puente de Domingo Flórez y Borrenes y representantes del CSIC, UNESCO, ICOMOS, el Ministerio de Cultura y colegios profesionales, con diversos expertos, según informa la agencia Ical.

La constitución de este grupo es uno de los pasos más importantes del Plan de Recuperación elaborado tras los incendios por el grupo autónomo de expertos que asesora a la Fundación las Médulas y que pretende desarrollar un marco de actuación eficaz y coordinada, que permita «la regeneración de las infraestructuras y elementos afectados por el incendio forestal en este importante territorio, además de proyectar Las Médulas como un ejemplo internacional de regeneración patrimonial, cohesión territorial y dinamización económica desde el patrimonio cultural», asegura Santonja.

En este primer encuentro se ha avanzado en el cronograma de actuaciones previstas y la identificación del papel de todos los actores que participan en las diferentes acciones de recuperación, con objeto de garantizar unas medidas eficientes, evitar superposiciones y duplicidades.

En el caso de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, esta labor coordinadora se suma a las acciones ya iniciadas para la construcción del nuevo Aula Arqueológica de Las Médulas y a la reparación del Mirador de Orellán, ambas incluidas entre las medidas urgentes adoptadas por la Junta de Castilla y León.

