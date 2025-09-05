Ponferrada culmina la integración de la Gran Vía Reino de León en el puente del Parque de la Concordia Morala avanza que en octubre podrían arrancar las obras de las piscinas climatizadas

Álvaro Pérez Ponferrada Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:47

El Ayuntamiento de Ponferrada ha finalizado las obras de integración de la Gran Vía Reino de León en el entorno del Puente del Parque de la Concordia, un proyecto con un coste de 141.000 euros costeado a través de fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

La intervención, ejecutada por la empresa Ovisa, ha abarcado 1.300 metros cuadrados y 70 metros lineales, con trabajos en aceras y pavimentación. El alcalde, Marco Morala, destacó que se trata de una actuación «que mejora la accesibilidad y la integración del entorno» y felicitó a la empresa adjudicataria «por una ejecución que mejora este espacio».

Morala señaló que el proyecto global incluye otras zonas pendientes de actuación, aunque advirtió de que algunas no podrán modificarse al estar condicionadas por las bases de la subvención. «Algunos lugares son intocables con el riesgo de perder la ayuda y tener que devolverla».

Nuevas obras en el horizonte

Durante la presentación, el regidor avanzó que el Ayuntamiento confía en poder iniciar las obras de remodelación de las piscinas climatizadas en octubre. «Mi interés es que realicemos obras para el uso y disfrute de los ciudadanos, en beneficio de la ciudadanía», aseguró, subrayando que se trata de una de las demandas más esperadas por los usuarios y clubes deportivos.

En cuanto al Castillo de los Templarios, Morala lamentó que la iluminación haya sufrido «un abandono absoluto en los últimos años», aunque anunció que el equipo de gobierno trabaja en su recuperación. Recordó además que recientemente se firmó la renovación integral del alumbrado público de la ciudad, con una inversión de 12 millones de euros.