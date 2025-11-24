Ponferrada pide ayuda a la Junta y al Gobierno para ampliar la depuradora de Montearenas Esta obra, cifrada en 2,8 millones, evitaría que los ciudadanos se quedasen sin agua potable cuando falle la captación del Oza, como ha ocurrido con el derrumbe en Peñalba

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, envió este lunes, 24 de noviembre, una carta a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para que colaboren en la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable, ETAP, de Montearenas, que capta agua del pantano de Bárcena y da servicio a unos 20.000 habitantes del municipio, con el objetivo de que pueda abastecer a toda la ciudad cuando la segunda captación, la del río Oza, falle, como pasó hace unos días debido al derrumbe en la carretera de Peñalba de Santiago.

El desprendimiento provocó la entrada masiva de barro y piedras en la ETAP de San Clemente de Valdueza, dejando sin agua potable a 40.000 vecinos de la capital del Bierzo. Una situación que se repite desde hace tiempo, ya que esa ETAP, dijo el alcalde, «falla a menudo» y además los derrumbes en esa vía son recurrentes desde el año 2018 «debido a la inacción de la Diputación de León», aseguró el regidor, «quien ya debería haber ejecutado el viaducto, ya que cuenta con todos los permisos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil», desveló.

Ante los repetidos problemas de esa captación, el alcalde solicitó a los servicios municipales un proyecto para ampliar la ETAP de Montearenas y la captación del pantano, que los técnicos cifran en 2,8 millones de euros, de los cuales más de dos serán para ampliar esa captación y el resto para la ampliación de la propia ETAP y la mejora de la tecnología, según informa la Agencia Ical.

«Es una cifra inasumible para Ponferrada. Por eso hemos solicitado una actuación conjunta interadministrativa, que recoge la Ley de Aguas. Esta mañana he dirigido una carta a ministra Transición Ecológica y otra al presidente de la Junta para abordar de forma urgente la ampliación y he solicitado que colaboren en un 33 por ciento cada uno de ellos. Es decir, una aportación de 933.484 euros cada uno», dijo el regidor.

A corto plazo, el Ayuntamiento también trabaja en hacer una captación provisional con tubería suspendida de la bionda de la carretera provincial de la Diputación de León y llevarla a Montes de Valdueza para poder bajarla desde ahí. «Sería más inmediato y rápido», señaló, aunque el objetivo es la otra intervención, que sería «definitiva y tendríamos una captación de agua potable para no depender de San Clemente».

