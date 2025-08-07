Ponferrada ofrece al Consejo Comarcal tres espacios para instalar su nueva sede Las propuestas se centran en el entorno del antiguo Carrefour, una parcela junto al cementerio del Carmen y el polémico espacio en el mercado de abastos

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, confirmó este jueves, 7 de agosto, que el Ayuntamiento propondrá al Consejo Comarcal del Bierzo la cesión de tres posibles lugares para instalar la nueva sede de la institución comarcal, con el objetivo de que pueda elegir el espacio que más le convenga.

Morala cree que debe ser la propia institución, con todos sus representantes, quienes decida el lugar idóneo entre los tres que se pondrán sobre la mesa.

Los espacios propuestos son una parcela en el entorno del antiguo Carrefour y otra cercana al cementerio del Carmen, donde se podría construir el nuevo edificio; y al que se suma la polémica propuesta de trasladar la sede del Consejo al edificio del mercado de abastos de Ponferrada, donde se prevé una remodelación, y que el presidente de la institución, Olegario Ramón, ya ha rechazado, según informa Ical.

«Tiene que pronunciarse el Consejo Comarcal. Ahí hay diferentes representantes y tienen que ver cual es el que mejor encaja», remarcó el regidor.