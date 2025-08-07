leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mercado de abastos de Ponferrada. Carmen Ramos

Ponferrada ofrece al Consejo Comarcal tres espacios para instalar su nueva sede

Las propuestas se centran en el entorno del antiguo Carrefour, una parcela junto al cementerio del Carmen y el polémico espacio en el mercado de abastos

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:03

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, confirmó este jueves, 7 de agosto, que el Ayuntamiento propondrá al Consejo Comarcal del Bierzo la cesión de tres posibles lugares para instalar la nueva sede de la institución comarcal, con el objetivo de que pueda elegir el espacio que más le convenga.

Morala cree que debe ser la propia institución, con todos sus representantes, quienes decida el lugar idóneo entre los tres que se pondrán sobre la mesa.

Noticias relacionadas

Investigado un menor por robar un coche y provocar un accidente al conducir bajo los efectos de las drogas

Investigado un menor por robar un coche y provocar un accidente al conducir bajo los efectos de las drogas

Flores del Sil suma 93 nuevas plazas de aparcamiento junto al centro de salud

Flores del Sil suma 93 nuevas plazas de aparcamiento junto al centro de salud

El alcalde de Ponferrada pide que el sonido de las campanas respete el descanso vecinal

El alcalde de Ponferrada pide que el sonido de las campanas respete el descanso vecinal

Los espacios propuestos son una parcela en el entorno del antiguo Carrefour y otra cercana al cementerio del Carmen, donde se podría construir el nuevo edificio; y al que se suma la polémica propuesta de trasladar la sede del Consejo al edificio del mercado de abastos de Ponferrada, donde se prevé una remodelación, y que el presidente de la institución, Olegario Ramón, ya ha rechazado, según informa Ical.

«Tiene que pronunciarse el Consejo Comarcal. Ahí hay diferentes representantes y tienen que ver cual es el que mejor encaja», remarcó el regidor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a una menor desaparecida en San Andrés del Rabanedo
  2. 2 Fallece el histórico político de León y alcalde de Burón, Porfirio Díez
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 La Fiesta del Turista: de Hollywood al Burgo Ranero con «una orquesta que olvidaba las canciones»
  5. 5 Los vecinos de León ven «todo calmado» en un edificio de Bodegas Armando con nuevos okupas
  6. 6 Seis incendios permanecen activos en León
  7. 7 Un turismo atropella a una mujer de 70 años en León
  8. 8 Una colisión por alcance deja una mujer de 68 años herida leve en León
  9. 9 La lucha de un vecino logra que se vallen 62 solares en León con «un desnivel peligroso»
  10. 10 Los tardeos con alma festivalera llegan al Lago de Sahechores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Ponferrada ofrece al Consejo Comarcal tres espacios para instalar su nueva sede

Ponferrada ofrece al Consejo Comarcal tres espacios para instalar su nueva sede