Investigado un menor por robar un coche y provocar un accidente al conducir bajo los efectos de las drogas El joven de 15 años de edad perdió el control del vehículo e impacto contra la barrera lateral de la A-6, en las inmediaciones de Ponferrada

Leonoticias León Jueves, 7 de agosto 2025, 11:30 | Actualizado 11:37h. Comenta Compartir

Un menor investigado por varios delitos. Todo se inició en torno a las 10:20 horas del día 05 de agosto de 2025, cuando agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de León, tuvieron conocimiento de un siniestro vial, consistente en la salida de vía por el margen derecho y posterior colisión contra una barrera de protección metálica, en uno de los enlaces de la N-VI (Madrid-Arteixo) en las inmediaciones de la localidad de Ponferrada, por parte de un turismo que sufrió importantes daños materiales.

Personados en el lugar agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil al objeto de realizar la correspondiente investigación del siniestro, lograron determinar que el conductor del turismo era un menor de 15 años de edad. Posteriormente, decubrieron que había sustraído el vehículo horas antes en la localidad de Herrerías de Valcarcel, carecía del correspondiente permiso de conducción y arrojó un resultado positivo en THC y cocaína en la prueba indiciaria de drogas realizada.

Por parte de los investigadores se procedió a la instrucción de las correspondientes Diligencias para su remisión a la Fiscalía de Menores de León, tomando manifestación en calidad de investigado al menor implicado como presunto autor varios delitos.

En estos momentos, se investiga al menor por un delito de hurto de uso de vehículo a motor (Art. 244 CP) y otro de conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso de conducción (Art. 384 CP).

Además, también sería responsable de un tercer delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (Art. 379.2 CP), ya que, además del resultado positivo en el test indiciario de drogas, los agentes observaron signos que indicaban que el menor se encontraba bajo la influencia de dichas sustancias.

Una vez finalizadas las Diligencias el menor quedó bajo la custodia de sus progenitores, con la obligación de comparecer ante la Fiscalía de Menores cuando sea requerido.

Servicio de alertas mediante la app Alertcops

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.