Campanario de la iglesia parroquial de San Ignacio de Ponferrada. Carmen Ramos

El alcalde de Ponferrada pide que el sonido de las campanas respete el descanso vecinal

Cree que deben sonar, pero siempre con un volumen que no resulte lesivo, en respuesta a la sentencia que ha 'silenciado' las de la iglesia de San Ignacio

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:21

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, pidió este jueves, 7 de agosto, que se ajuste el volumen de las campanas de la ciudad para respetar el descanso de los vecinos, después de la sentencia del Juzgado de Astorga que condena a la Diócesis a rebajar el volumen de esos elementos de la iglesia de San Ignacio y que, por ahora, permanecen silenciadas como medida cautelar mientras se resuelve el recurso.

El regidor asegura que no se han registrado más quejas vecinales en otros puntos de la ciudad y respeta la resolución judicial, así como la medida adoptada por el Obispado.

Morala considera que las campanas deben sonar, pero «respetando los límites legales y respetando la salud», indicó, según recoge la Agencia Ical. Y es que los 70 toques diarios, a un volumen «lesivo» que tenían las campanas de San Ignacio cree que resulta «dañino».

