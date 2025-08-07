El alcalde de Ponferrada pide que el sonido de las campanas respete el descanso vecinal Cree que deben sonar, pero siempre con un volumen que no resulte lesivo, en respuesta a la sentencia que ha 'silenciado' las de la iglesia de San Ignacio

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 7 de agosto 2025, 13:21 Comenta Compartir

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, pidió este jueves, 7 de agosto, que se ajuste el volumen de las campanas de la ciudad para respetar el descanso de los vecinos, después de la sentencia del Juzgado de Astorga que condena a la Diócesis a rebajar el volumen de esos elementos de la iglesia de San Ignacio y que, por ahora, permanecen silenciadas como medida cautelar mientras se resuelve el recurso.

El regidor asegura que no se han registrado más quejas vecinales en otros puntos de la ciudad y respeta la resolución judicial, así como la medida adoptada por el Obispado.

Morala considera que las campanas deben sonar, pero «respetando los límites legales y respetando la salud», indicó, según recoge la Agencia Ical. Y es que los 70 toques diarios, a un volumen «lesivo» que tenían las campanas de San Ignacio cree que resulta «dañino».