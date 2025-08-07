leonoticias - Noticias de León y provincia

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala (C), junto a diferentes autoridades, en la inauguración del aparcamiento ejecutado junto al Centro de Salud de Flores del Sil. César Hornija

Flores del Sil suma 93 nuevas plazas de aparcamiento junto al centro de salud

El espacio, con un total de 150 plazas, dará también servicio al instituto Europa, el centro de Alzheimer o la residencia de mayores

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:11

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, inauguró este jueves, 7 de agosto, el nuevo aparcamiento situado al lado del Centro de Salud Ponferrada III, en Flores del Sil, que suma 93 nuevas plazas, por lo que, desde ahora, tendrá un total de 150.

Esta ampliación, ejecutada por la empresa Cymotsa, ha costado 119.000 euros, financiados a través de los Fondos de Cooperación de la Junta de Castilla y León. «Siempre que inauguramos algo la Junta está presente como la única administración que invierte en Ponferrada, la única que lo hace de verdad en el Bierzo», aseguró Morala.

El aparcamiento dispone de 80 plazas en batería, 10 en línea y tres para vehículos de personas con discapacidad. Además se ha mejorado la recogida de aguas pluviales, se ha pintado el espacio y se ha mejorado la iluminación, para dar servicio a los vecinos del barrio y distintos edificios públicos, como el centro de salud, el instituto Europa, el centro de día de Alzheimer Bierzo, la residencia de mayores e, incluso, la Delegación de la Junta de Castilla y León, que se encuentra en las proximidades.

Un incendio en un edificio de cinco plantas obliga al desalojo de vecinos en Bembibre

El berciano que combate la resistencia antibiótica: «Llevamos años matando mosquitos a cañonazos»

Investigado un menor por robar un coche y provocar un accidente al conducir bajo los efectos de las drogas

«Son esas obras que suponen un beneficio muy importante y vamos a seguir trabajando en este barrio», añadió el regidor, quien adelantó que pronto se presentará la intervención que se hará en el espacio que ocupaban las antiguas carboneras de la MSP, según informa Ical. «Una actuación para mejorar ese espacio y ponerlo en servicio. Para ampliar los aparcamientos y ponerlo en uso y disfrute de los vecinos», aseguró, sin aportar más detalles.

En cuanto al nuevo centro de salud de la parte alta de la ciudad, que debe construirse, Morala dio que se dará un impulso después de las fiestas de La Encina.

