La «maravilla natural» de León, uno de los nueve destinos «para una escapada» en otoño

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:21

La provincia de León tiene uno de los nueve destinos españoles más destacados «para hacer una escapada este octubre».

Se trata de «una maravilla natural y cultural», según destaca el HuffPost en su sección de Viajes, que recomienda visitar el paraje declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco este otoño.

La publicación pone de relieve como el Monumento Natural enclavado en el municipio de Carucedo, en la comarca de El Bierzo, «luce increíbles formaciones rojizas y miradores».

En este sentido, hace mención al mirador de Orellán desde donde pueden contemplarse los picachos rojizos de la explotación minera de oro romana del siglo I, que, precisamente se abrió el pasado fin de semana (4 y 5 de octubre) de nuevo a las visitas tras los incendios que asolaron la zona el pasado mes de agosto.

Espacio singular

El HuffPost pinta el paraje berciano Patrimonio de la Humanidad como un espacio singular donde «las formaciones geológicas escarpadas contrastan con la vegetación frondosa de las cumbres y valles».

Las Médulas se cuela como uno de los lugares de visita obligada este otoño junto a espacios tan emblemáticos situados en otros puntos del país como el Valle del Baztán (Navarra), Parque Natural de Gorbea en Euskadi, Monasterio de Piedra (Zaragoza), Ribeira Sacra (Galicia), Parque Natural de Somiedo (Asturias), La Fageda d'en Jordà (Girona), Canfranc (Pirineo aragonés) y Salto del Nervión (Burgos).