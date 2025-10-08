leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la vegetación frondosa de las cumbres y valles del destino de la provincia de León recomendado para visitar en octubre. A.G.

La «maravilla natural» de León, uno de los nueve destinos «para una escapada» en otoño

Es un paraje singular que «luce increíbles formaciones rojizas y miradores»

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:21

Comenta

La provincia de León tiene uno de los nueve destinos españoles más destacados «para hacer una escapada este octubre».

Se trata de «una maravilla natural y cultural», según destaca el HuffPost en su sección de Viajes, que recomienda visitar el paraje declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco este otoño.

La publicación pone de relieve como el Monumento Natural enclavado en el municipio de Carucedo, en la comarca de El Bierzo, «luce increíbles formaciones rojizas y miradores».

En este sentido, hace mención al mirador de Orellán desde donde pueden contemplarse los picachos rojizos de la explotación minera de oro romana del siglo I, que, precisamente se abrió el pasado fin de semana (4 y 5 de octubre) de nuevo a las visitas tras los incendios que asolaron la zona el pasado mes de agosto.

Noticias relacionadas

La revista Viajar descubre el «oasis mágico» del Bierzo «donde todo el mundo quisiera vivir»

La revista Viajar descubre el «oasis mágico» del Bierzo «donde todo el mundo quisiera vivir»

El pueblo medieval más bonito de España está en la provincia de León

El pueblo medieval más bonito de España está en la provincia de León

Un «paisaje alienígena para viajar a Marte» sin salir de la provincia de León

Un «paisaje alienígena para viajar a Marte» sin salir de la provincia de León

Espacio singular

El HuffPost pinta el paraje berciano Patrimonio de la Humanidad como un espacio singular donde «las formaciones geológicas escarpadas contrastan con la vegetación frondosa de las cumbres y valles».

Las Médulas se cuela como uno de los lugares de visita obligada este otoño junto a espacios tan emblemáticos situados en otros puntos del país como el Valle del Baztán (Navarra), Parque Natural de Gorbea en Euskadi, Monasterio de Piedra (Zaragoza), Ribeira Sacra (Galicia), Parque Natural de Somiedo (Asturias), La Fageda d'en Jordà (Girona), Canfranc (Pirineo aragonés) y Salto del Nervión (Burgos).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  2. 2 Llama «puto gordo» y «maricón» a un compañero y un juez obliga a readmitirla
  3. 3 Pagan 20.000 euros a un leonés que se cortó en un dedo y recibió tarde la rehabilitación
  4. 4 Atropellan a un hombre de 68 años frente al colegio Maristas San José
  5. 5 Un incendio originado en un taller calcina una vivienda y afecta gravemente a otra en el Páramo
  6. 6 Revilla apuesta por la autonomía leonesa: «León tiene razón de ser; alguna fórmula habrá»
  7. 7 Un incendio cerca de un pueblo y otro en un camping movilizan a los bomberos de la Diputación de León
  8. 8 La librería solidaria en León ha recibido «una acogida excepcional»
  9. 9 La colisión entre un camión y un furgón en la N-630 deja herido a un hombre de 59 años
  10. 10 León, tierra de murales: estas son las pinturas urbanas presentes en pueblos leoneses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias La «maravilla natural» de León, uno de los nueve destinos «para una escapada» en otoño

La «maravilla natural» de León, uno de los nueve destinos «para una escapada» en otoño