Investigan a la exdirectora de una residencia de Fabero por un presunto delito de estafa La mujer fue detenida el pasado viernes 3 de octubre por la Guardia Civil, pasó a disposición judicial y posteriormente quedó en libertad

Carmen Ramos Fabero Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:12

Investigan a la exdirectora de la Residencia de Mayores San Blas de Fabero por un presunto delito de estafa a personas vulnerables. La mujer fue detenida por la Guardia Civil el pasado viernes 3 de octubre y pasó a disposición judicial. Posteriormente, quedó en libertad.

La instrucción que se sigue en el juzgado de Ponferrada trata de aclarar si la también terapeuta llegó a apropiarse de dinero de los ancianos aprovechándose de su puesto al frente del centro del que fue despedida «hace veinte días» por «falta de confianza», según explicó una de las administradoras de la empresa Geriátrico San Blas S.L., Marina Tejera, que gestiona las instalaciones.

«Hace varias semanas que ya no trabaja en el centro», remarcó. De hecho la empresa ha lanzado una oferta de trabajo a través de InfoJobs para cubrir ese puesto. «Nuestro compromiso con los residentes es absoluto y por ellos velamos en este caso y ante la mínima duda o falta de transparencia decidimos despedir a esa persona», subrayó.

«Todo el apoyo»

Tejera deja claro que esta situación «es un problema de una persona en concreto y no hace referencia ni a la gestión ni al resto de trabajadores». Explica, además, que desde la empresa «desde el primer momento en el que hay una mínima sospecha colaboramos tanto con la Guardia Civil como con las personas que han podido verse afectadas por esta situación». Se trata, asegura, de «personas válidas que han contado desde el principio con todo nuestro apoyo y colaboración».

La portavoz de la empresa Geriátrico San Blas S.L. insiste en que están centrando sus esfuerzos en «trabajar para esclarecer esto lo antes posible». «Tanto nosotros hemos podido demostrar, como la Guardia Civil así lo ha podido corroborar, que no éramos conscientes, conocedores ni partícipes de nada de esto», por lo que «la afección a nivel de la administración del centro está fuera de duda en todo esto», remarca.

«Todo se va a solucionar»

La alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, por su parte, ha mostrado su sorpresa por la detención de la exdirectora de la Residencia de Mayores San Blas. «Estamos alucinados, es increíble cómo se puede hacer esto en el siglo XXI», lamentó.

La primera edil espera que «se aclare todo» y no duda en lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias de los residentes del centro. «Que estén tranquilas que todo se va a solucionar».

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Fabero tiene abierto actualmente el proceso de licitación para adjudicar de nuevo la gestión de instalaciones.