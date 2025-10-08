leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen exterior de la Residencia de Mayores San Blas de Fabero.

Investigan a la exdirectora de una residencia de Fabero por un presunto delito de estafa

La mujer fue detenida el pasado viernes 3 de octubre por la Guardia Civil, pasó a disposición judicial y posteriormente quedó en libertad

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Fabero

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:12

Comenta

Investigan a la exdirectora de la Residencia de Mayores San Blas de Fabero por un presunto delito de estafa a personas vulnerables. La mujer fue detenida por la Guardia Civil el pasado viernes 3 de octubre y pasó a disposición judicial. Posteriormente, quedó en libertad.

La instrucción que se sigue en el juzgado de Ponferrada trata de aclarar si la también terapeuta llegó a apropiarse de dinero de los ancianos aprovechándose de su puesto al frente del centro del que fue despedida «hace veinte días» por «falta de confianza», según explicó una de las administradoras de la empresa Geriátrico San Blas S.L., Marina Tejera, que gestiona las instalaciones.

«Hace varias semanas que ya no trabaja en el centro», remarcó. De hecho la empresa ha lanzado una oferta de trabajo a través de InfoJobs para cubrir ese puesto. «Nuestro compromiso con los residentes es absoluto y por ellos velamos en este caso y ante la mínima duda o falta de transparencia decidimos despedir a esa persona», subrayó.

«Todo el apoyo»

Tejera deja claro que esta situación «es un problema de una persona en concreto y no hace referencia ni a la gestión ni al resto de trabajadores». Explica, además, que desde la empresa «desde el primer momento en el que hay una mínima sospecha colaboramos tanto con la Guardia Civil como con las personas que han podido verse afectadas por esta situación». Se trata, asegura, de «personas válidas que han contado desde el principio con todo nuestro apoyo y colaboración».

Otras noticias

Dos mujeres de 60 y 24 años heridas en el vuelco de un turismo en El Bierzo

Dos mujeres de 60 y 24 años heridas en el vuelco de un turismo en El Bierzo

La «maravilla natural» de León, uno de los nueve destinos «para una escapada» en otoño

La «maravilla natural» de León, uno de los nueve destinos «para una escapada» en otoño

La Policía Municipal arrestó a 16 personas en verano en una Ponferrada «segura»

La Policía Municipal arrestó a 16 personas en verano en una Ponferrada «segura»

La portavoz de la empresa Geriátrico San Blas S.L. insiste en que están centrando sus esfuerzos en «trabajar para esclarecer esto lo antes posible». «Tanto nosotros hemos podido demostrar, como la Guardia Civil así lo ha podido corroborar, que no éramos conscientes, conocedores ni partícipes de nada de esto», por lo que «la afección a nivel de la administración del centro está fuera de duda en todo esto», remarca.

«Todo se va a solucionar»

La alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, por su parte, ha mostrado su sorpresa por la detención de la exdirectora de la Residencia de Mayores San Blas. «Estamos alucinados, es increíble cómo se puede hacer esto en el siglo XXI», lamentó.

La primera edil espera que «se aclare todo» y no duda en lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias de los residentes del centro. «Que estén tranquilas que todo se va a solucionar».

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Fabero tiene abierto actualmente el proceso de licitación para adjudicar de nuevo la gestión de instalaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  2. 2 Vegazana despide con silencio, dolor y aplausos a la universitaria fallecida Arancha Barrientos
  3. 3 ¿Reconoces a estos leoneses relevantes?
  4. 4 Un incendio originado en un taller calcina una vivienda y afecta gravemente a otra en el Páramo
  5. 5 Llama «puto gordo» y «maricón» a un compañero y un juez obliga a readmitirla
  6. 6 Lechuzas, ratas y una iglesia en estado crítico: «Pisé en una tabla, se hundió y me caí con la fregona en la mano»
  7. 7 San Andrés del Rabanedo elegirá un jefe temporal de policía entre cinco agentes rasos
  8. 8 Atropellan a un hombre de 68 años frente al colegio Maristas San José
  9. 9 Pagan 20.000 euros a un leonés que se cortó en un dedo y recibió tarde la rehabilitación
  10. 10 Tres heridos en menos de una hora en León: un atropello, una colisión y un choque contra una farola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Investigan a la exdirectora de una residencia de Fabero por un presunto delito de estafa

Investigan a la exdirectora de una residencia de Fabero por un presunto delito de estafa