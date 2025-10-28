Ponferrada estrena su primer supermercado asiático: «Antes tenía que recurrir a tiendas de Madrid» FiFi Asian Market abre sus puertas con una amplia variedad de productos que suponen toda una novedad en El Bierzo

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 28 de octubre 2025, 18:45

Ponferrada estrena su primer supermercado asiático. FiFi Asian Market ha abierto sus puertas este martes 28 de octubre en el centro de la ciudad. Han sido numerosos los ponferradinos y ponferradinas que no han querido perderse la oportunidad de acercarse a conocer la amplia variedad de productos que ofrece el nuevo establecimiento que supone toda una novedad, ya no solo en la capital berciana sino también en El Bierzo.

El primer supermercado especializado en productos asiáticos de Ponferrada se asienta en un local de 200 metros cuadrados, que anteriormente ocuparon varias tiendas de ropa, y llega de la mano de la emprendedora china Fany Fu, propietaria de un bazar chino en el barrio de Cuatrovientos.

Diferentes variedades de pasta, congelados, salsas, refrescos, especias o frutos secos son algunos de la larga lista de productos que forman parte del ampio abanico de referencias que pueden encontrarse en FiFi Asian Market. «Muchas cosas para picar, patatas y pipas, caramelos para los niños, bebidas de muchas variedades y coloridos, congelados típicos de China y salsas que no suele haber aquí, intentamos traer un poquitín de todo para atender los gustos de la gente, porque hay mucha que quiere probar cosas nuevas », explica Jialiang Zheng.

Él es el responsable del supermercado que atiende amablemente a elbierzonoticias mientras su mujer Fany Fu hace lo propio en la caja con todos los clientes que van llegando con sus primeras compras. En las primeras horas de apertura los lineales del establecimiento han sido un ir y venir de gente deseosa de encontrar productos asiáticos que ya conocen o incluso abierta a dejarse sorprender por alguna novedad.

Una alfombra roja con las palabra 'Bienvenidos' y un gran arco realizado con globos de múltiples colores les ha dado la bienvenida al FiFi Asian Market que también les ha agasajado con ricas viandas asiáticas dulces y saladas y entre las que no ha faltado un producto tan español como el jamón serrano.

«Antes tenía que recurrir a tiendas de Madrid»

Celia regenta un restaurante chino casi enfrente del nuevo supermercado asiático de Ponferrada y celebra su apertura por el interés que despiertan estos productos entre la ciudadanía. «Hay algunos clientes míos que me piden productos asiáticos para cocinar en casa», explica mientras busca entre la variedad que ofrecen sus estanterías. «Estoy muy contenta porque hay mucha gente que necesita y Ponferrada también», remarca.

Imágenes de la promotora del primer supermercado asiático de Ponferrada Funy Fu, su marido Jialiang Zheng y varios clientes en el establecimiento en el día de su apertura. Álvaro Pérez

A pocos metros, entre los lineales, Adriana realiza su primeras compras mientras reconoce que le parece «perfecta» la apertura del nuevo establecimiento especializado «porque antes generalmente cuando queríamos productos de origen chino o asiático teníamos que recurrir a tiendas de Madrid porque por aquí cerca no hay». «Es la primera vez que encuentro una tienda como esta, ojalá que tenga éxito».

Javier Álvarez no es consumidor habitual de productos asiáticos, aunque algunos conoce, y no ha querido perderse la oportunidad de conocer la oferta de FiFi Asian market en su estreno. En su cesta, curry verde, leche de coco «que viene muy bien para hacer una salsa», explica, y otras especias como clavo o canela. Una compra con la que da la bienvenida al establecimiento. «No hay otro supermercado que ofrezca este tipo de productos y todo lo que sea nuevo negocio bienvenido sea».

Entre los clientes también varios jóvenes como Leire y Aitor que valoran la propuesta como «algo novedoso» en una ciudad que se abre así a una opción de gastronomía internacional para cocinar en casa. «Así toda la gente puede probar».

«Que a la gente le guste»

De momento el supermercado asiático, en el número 11 de la calle Camino de Santiago, ha creado ya un puesto de trabajo aunque no descarta ampliar plantilla en futuro si las cosas van bien.

En su primer día de apertura tanto Fany Fu como su marido Jialiang Zheng se muestran satisfechos con la respuesta de la ciudadanía y confían en afianzar su establecimiento como referencia comercial en la ciudad. «Ha venido más gente de lo que pensábamos, ojalá siga respondiendo tan bien y que le gusten estos productos».

Temas

Supermercados

China

Ponferrada