El hospital y los centros de salud del Bierzo instalarán medidores de gas radón, el asesino silencioso El estudio impulsado por la Consejería de Sanidad pretende conocer el riesgo de exposición para los trabajadores

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 28 de octubre 2025, 08:13

El hospital y los ambulatorios del Bierzo instalarán medidores de radón con el fin de conocer las concentraciones existentes en las instalaciones de atención sanitaria de la comarca, al tratarse de un gas que en niveles altos y entornos cerrados es perjudicial para la salud. Tanto es así que se le conoce como el asesino silencioso debido a que es indetectable para los sentidos.

La medida responde a la iniciativa impulsada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castila y León con la que se pretende determinar el riesgo al que se exponen los trabajadores que prestan servicios en los centros de trabajo pertenecientes a la Gerencia Regional de Salud situados en los municipios de actuación prioritaria a los que se refiere la Instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear.

Todo ello en base a las disposiciones del Reglamento de Protección de la Salud contra los riesgos derivados de las Exposiciones Ionizantes, aprobado por el Real Decreto 10/29/2022, de 20 de diciembre, y la Instrucción IS-47, de 9 de abril, del CSN.

El radón es un gas radioactivo de origen natural que se produce debido a la desintegración natural del uranio presente en suelos y rocas, aunque el agua también puede contenerlo. Del suelo pasa al aire donde se desintegra y emite particulas radioactivas que se inhalan al respirar y se depositan en las células que recubren las vías respiratorias, donde pueden provocar daños en el ADN e incluso cáncer de pulmón.

Para realizar este estudio se llevarán a cabo mediciones de radón de larga duración, que abarquen, como mínimo, tres meses de duración. De esta forma, durante los próximos meses el Servicio de Prevención del Área de Salud colocará varios detectores pasivos de presencia de radón, que, posteriormente, serán analizados en un laboratorio acreditado, según se recoge en la comunicación interna dirigida desde la Gerencia Regional de Salud al Hospital Universitario del Bierzo a la que ha tenido acceso elbierzonoticias.

Localización de los detectores

El número y la localización de los detectores ha sido determinado por el Servicio de Prevención, en base a las características del centro de trabajo, lo que no impedirá que las personas trabajadoras puedan opinar acerca de esta localización en el momento de su colocación.

Asimismo, recomiendan dos medidas de precaución a adoptar con el detector. Por un lado, que durante el periodo de medición se seguirán los hábitos de colocación y trabajo habituales en el edificio. Por otro, explican que una incidencia grave, como la desaparición de un detector o el cambio de ubicación a otro recinto sin conocimiento de la persona que lo colocó provocará que el detector sea desechado, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder.