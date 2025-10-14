Ponferrada abrirá su primer supermercado asiático FiFi Asian market se ubicará en una de las calles más céntricas de la capital berciana

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 14 de octubre 2025, 18:54

Ponferrada abrirá su primer supermercado especializado en productos asiáticos. El nuevo establecimiento, bautizado con el nombre de FiFi Asian market, llega de la mano de la emprendedora china Fany Fu asentada desde hace 18 años en la comarca.

Sus padres regentan un bazar situado en la avenida de la Puebla y ella y su marido otro, el Bazar Asia, en la avenida de Galicia del barrio de Cuatrovientos. Pero quería dar un paso más. «Llevo ya muchos años aquí, estoy un poco cansada del bazar y así cambio un poco», explica Fany esbozando una sonrisa..

El primer supermercado asiático de Ponferrada abrirá sus puertas en el número 11 de la céntrica calle Camino de Santiago el día 28 de octubre, en un local que en su día ocuparon varias tiendas de moda, entre ellas la de la multinacional Mango antes de trasladarse al centro comercial El Rosal.

Las obras del establecimiento, que ocupará una superficie de 200 metros cuadrados en un local con una planta superior que se destinará a almacén, acaban de concluir. «Ahora estamos haciendo pedidos de mercancía para que entre ya», explica su promotora.

En el supermercado de la capital berciana se podrá encontrar una gran variedad de productos asiáticos desde comida preparada, congelados, patatas, pipas, especias, salsas, refrescos, en resumen «un poco de todo».

Imágenes del exterior y del interior del nuevo supermercado asiático que se abrirá en la calle Camino de Santiago de la capital berciana. Carmen Ramos

Una idea innovadora en la ciudad que surgió a raiz del interés mostrado por los ponferradinos a los que les gusta la comida china y no encuentran un lugar donde adquirirla. Incluso también por peregrinos que llegan a la ciudad desde el continente asiático, China, Corea y Japón, y que «siempre que pasan por nuestra tienda en la avenida de Galicia entran pensando que hay comidas».

«Probar algo diferente»

Aunque cree que cuando se asume un nuevo reto «riesgo siempre hay», Fany Fu considera que hay mercado en la comarca y está convencida de que «siempre hay que probar algo diferente porque hay muchos bazares ya». Juega, además, con la excelente ubicación que tendrá el supermercado asiático en el centro de la ciudad, en una de la calles que registra una mayor afluencia.

Su promotora llevará en principio las riendas del supermercado aunque no descarta la posibilidad de crear algún puesto de trabajo más adelante «si las cosas van bien». A la espera de que su nuevo proyecto arranque, por encima de todo su deseo es «que le guste a la gente».

