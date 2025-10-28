leonoticias - Noticias de León y provincia

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante su visita a la Unidad de Afrontamiento del Dolor Crónico en El Bierzo. César Sánchez

El Hospital del Bierzo cuenta ya con cuatro oncólogos en plantilla

El consejero de Sanidad visita las obras de Rehabilitación y anuncia que el próximo año comenzarán las del búnker de Radioterapia

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 28 de octubre 2025, 14:00

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, anunció este martes 28 de octubre que ya están cubiertas cuatro de las seis plazas de Oncología del Hospital del Bierzo, aunque de momento se siguen desplazando hasta el centro asistencial de Ponferrada profesionales de otros hospitales para mantener la correcta atención a los pacientes.

Así lo dijo durante su visita a Ponferrada para conocer la Unidad de Afrontamiento del Dolor Crónico y visitar las obras del área de Rehabilitación del hospital, que estarán finalizadas antes de que acabe el año. A continuación, comenzarán las obras del búnker de Radioterapia.

«Ya tenemos el proyecto básico de Radioterapia. Hacia febrero dispondremos del proyecto de ejecución de obra para iniciar después, de forma inmediata, la licitación», explicó. «Iremos solapando plazos para que a la mayor brevedad podamos disponer de la unidad pública de Radioterapia en el Bierzo», añadió.

Vázquez se mostró contento de tener ya cuatro Oncólogos, aunque lo ideal será cubrir las seis plazas. «Esperamos ir aumentando, progresivamente, esa plantilla, aunque ya saben que hay dificultades». También recordó que los profesionales tienen libertad de movilidad por lo que no se puede garantizar que se vayan a quedar en el Bierzo a pesar de que se les han ofrecido buenas condiciones y las han aceptado.

Unidad de Ictus

Por otro lado, Vázquez insistió en que la Unidad de Ictus estará en marcha antes de fin de año, respondiendo así a las críticas de CSIF, que en las últimas horas exigió datos sobre esta unidad y pidió una fecha de apertura. «Estamos trabajando tanto en la infraestructura como en el equipamiento y el personal para llegar al objetivo de abrir antes de fin de año», aseguró.

En cuanto a los medios que tendrá esa unidad, Vázquez afirmó que «todos los necesarios, tanto de medicina como de enfermería. Se está trabajando en la preparación específica del personal para hacerse cargo del cuidado de estos pacientes, lo que nos ha pedido Neurología», insistió.

Por último, avanzó que el 13 de noviembre habrá una nueva reunión de seguimiento del Plan Integral de Asistencia Sanitaria del Bierzo, del que dijo estar «moderadamente satisfecho», aunque prefirió no entrar en detalles a la espera del encuentro de noviembre,

