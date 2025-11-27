Ponferrada cerrará al tráfico el puente García Ojeda para disfrutar de la iluminación navideña Mercado, concurso de decoración, pista de hielo, tren turístico y música forman parte de un amplio programa de actividades que se abrirá este sábado, 29 de noviembre, con la inauguración del encendido navideño

Ponferrada tiene ya todo preparado para las fiestas. Mercado, concurso de decoración, pista de hielo, tren turístico y música forman parte de un amplio programa de actividades que se abrirá este sábado, 29 de noviembre, con la inauguración del encendido navideño a las 18:30 horas.

La capital berciana se engalana con miles de luces de colores que también este año, como novedad, iluminarán el Puente García Ojeda con la Vía Láctea «que guió a los Reyes Magos» y que se cerrará al tráfico los fines de semana y festivos para permitir el disfrute y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, según explicó el concejal de Fiestas, Carlos Cortina, durante la presentación de los actos organizados por el Ayuntamiento.

«Vamos a cerrar el Puente García Ojeda los fines de semana, el sábado y el domingo, de 6 de la tarde a a 10 de la noche, que son las horas punta, luego a lo mejor algún día que haga falta, en función de lo que la Policía Municipal pueda ver en cada momento», indicó el edil.

Las obras del mirador obligarán este año a reducir la iluminación de la Basílica de la Encina, que se reforzará en puntos estratégicos del casco antiguo como la plaza del Ayuntamiento, la calle del Reloj, la calle Obispo Osmundo, la plaza de la Encina, y la calle Gil y Carrasco con el espectacular paseo de las estrellas, los mismos elementos que acompañarán a las grandes bolas de luz con las que se ha engalanado la ladera del Castillo de los Templarios.

Castle Fest y pista de hielo

La ciudad revivirá su Castle Fest, el 27 de diciembre, con DJs como el berciano Alberto Novo. También disfrutará desde el 19 de diciembre de la pista de hielo que en esta ocasión se traslada al parking de la calle Obispo Osmundo.

Papá Noel y los Reyes Magos no faltarán a su cita con los niños. Santa Claus estará los días 22, 23 y 24 de diciembre en la plaza Fernando Miranda. El día 29 tendrá lugar la tradicional cabalgata del Mago Chalupa y el día 5 de enero Sus Majestades de Oriente recorrerán las calles de la ciudad hasta la Plaza del Ayuntamiento en la tradicional cabalgata que tendrá lugar a partir de las 18:00 horas.

Un programa cargado de actividades para garantizar el disfrute de grandes y pequeños en unas fechas muy especiales para la capital berciana.

