leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la Vía Láctea que dará color a la iluminación navideña en el puente García Ojeda de Ponferrada. EBN

Ponferrada cerrará al tráfico el puente García Ojeda para disfrutar de la iluminación navideña

Mercado, concurso de decoración, pista de hielo, tren turístico y música forman parte de un amplio programa de actividades que se abrirá este sábado, 29 de noviembre, con la inauguración del encendido navideño

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

Ponferrada tiene ya todo preparado para las fiestas. Mercado, concurso de decoración, pista de hielo, tren turístico y música forman parte de un amplio programa de actividades que se abrirá este sábado, 29 de noviembre, con la inauguración del encendido navideño a las 18:30 horas.

La capital berciana se engalana con miles de luces de colores que también este año, como novedad, iluminarán el Puente García Ojeda con la Vía Láctea «que guió a los Reyes Magos» y que se cerrará al tráfico los fines de semana y festivos para permitir el disfrute y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, según explicó el concejal de Fiestas, Carlos Cortina, durante la presentación de los actos organizados por el Ayuntamiento.

«Vamos a cerrar el Puente García Ojeda los fines de semana, el sábado y el domingo, de 6 de la tarde a a 10 de la noche, que son las horas punta, luego a lo mejor algún día que haga falta, en función de lo que la Policía Municipal pueda ver en cada momento», indicó el edil.

Más noticias

El panadero berciano que elevó su roscón entre los mejores de Castilla y León

El panadero berciano que elevó su roscón entre los mejores de Castilla y León

Estos son los ocho puntos de vacunación de gripe y covid sin cita

Estos son los ocho puntos de vacunación de gripe y covid sin cita

Así será el nuevo viaducto en la A-6 a su paso por la provincia de León

Así será el nuevo viaducto en la A-6 a su paso por la provincia de León

Las obras del mirador obligarán este año a reducir la iluminación de la Basílica de la Encina, que se reforzará en puntos estratégicos del casco antiguo como la plaza del Ayuntamiento, la calle del Reloj, la calle Obispo Osmundo, la plaza de la Encina, y la calle Gil y Carrasco con el espectacular paseo de las estrellas, los mismos elementos que acompañarán a las grandes bolas de luz con las que se ha engalanado la ladera del Castillo de los Templarios.

Castle Fest y pista de hielo

La ciudad revivirá su Castle Fest, el 27 de diciembre, con DJs como el berciano Alberto Novo. También disfrutará desde el 19 de diciembre de la pista de hielo que en esta ocasión se traslada al parking de la calle Obispo Osmundo.

Papá Noel y los Reyes Magos no faltarán a su cita con los niños. Santa Claus estará los días 22, 23 y 24 de diciembre en la plaza Fernando Miranda. El día 29 tendrá lugar la tradicional cabalgata del Mago Chalupa y el día 5 de enero Sus Majestades de Oriente recorrerán las calles de la ciudad hasta la Plaza del Ayuntamiento en la tradicional cabalgata que tendrá lugar a partir de las 18:00 horas.

Un programa cargado de actividades para garantizar el disfrute de grandes y pequeños en unas fechas muy especiales para la capital berciana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un leonés logra una sentencia pionera en la caza española: 7.000 euros por un ataque de lobo
  2. 2 El bar leonés que convoca a los pendones y a Revilla para iluminar la Navidad
  3. 3 Ser alcalde en una localidad leonesa puede superar un sueldo de más de 4.000 euros al mes
  4. 4 Locura en León por un puesto de trabajo en hostelería: 715 personas para entrevistas exprés de tres minutos
  5. 5 Justicia subasta en León un chalé ocupado y un local comercial valorados en 2 millones de euros
  6. 6 «El peor momento era Navidad; rechazaba llamadas de familiares para evitar que supieran cómo estaba»
  7. 7 UPL ve «irregularidades graves» en la Contratación con facturas «infladas» un 35%
  8. 8 Fallece un varón de 80 años tras declararse un incendio en su vivienda de un pueblo de León
  9. 9 Un ciclista atropella a una mujer en la zona peatonal de Ordoño
  10. 10 Dispositivo especial de tráfico por el encendido navideño este jueves en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Ponferrada cerrará al tráfico el puente García Ojeda para disfrutar de la iluminación navideña

Ponferrada cerrará al tráfico el puente García Ojeda para disfrutar de la iluminación navideña