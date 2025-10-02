Ponferrada apoya a la Flotilla: «El derecho a vivir se ha convertido en un acto de resistencia» Más de un centenar de personas se concentran en la plaza del Ayuntamiento para exigir la libertad de los ciudadanos detenidos por Israel en la misión humanitaria a Gaza en la Flotilla Global Sumud

Uno de los participantes en la concentración para exigir la libertad de los miembros de la Flotilla en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada.

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 2 de octubre 2025, 20:39 | Actualizado 21:38h.

Ponferrada se moviliza en apoyo a la Flotilla. Más de un centenar de personas se han concentrado este jueves, 2 de octubre, en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad para exigir la libertad de los ciudadanos detenidos por Israel en misión humanitaria a Gaza en la Global Sumud Flotilla a un par de millas naúticas de tierra gazatí.

«El derecho a vivir se ha convertido en un acto de resistencia», señalaban dando lectura a un manifiesto en el pedían a la comunidad internacional acciones que permitan acabar con el genocidio de Israel en Palestina. «Basta de ocupación, de genocidio, de silencio y complididad internacional», remarcaron en un acto de protesta en el que se onderaron numerosas banderas de Palestina y se multiplicaron los pañuelos palestinos entre los asistentes.

Arropados por numeros lemas como 'Alto al fuego ya', 'Stop Genocidio' o 'Matar niños y bombardear hospitales no es derecho a autodefensa', desde Bierzo Solidario con Palestina, el colectivo convocante, justificó la acción en la necesidad de exigir la libertad de los detenidos de la Global Sumud Flotilla porque «el Estado genocida de Israel les ha secuestrado completamente ilegalmente, sin ningún tipo de mensaje, sin ningún tipo de medidas ni de seguro de vida y no sabemos nada de ellos ni de ellas», señaló Aldán Lugris, uno de sus integrantes.

Piden que se ponga fin «al genocidio que estamos viviendo en Gaza» al tiempo que censuraron la inacción de la clase política. «La población civil está saliendo día tras día a enseñar que no está de acuerdo con el genocidio en Gaza, que no está de acuerdo con la política que están haciendo la mayoría de nuestros políticos». «Condenamos completamente el genocidio que estamos viviendo», remarcó Lugris.

Ampliar Imagen de la protesta convocada en Ponferrada contra el genocidio en Palestina. Carmen Ramos

Durante el acto se escucharon mensajes en diferentes idiomas de varios integrantes de la Flotilla que pregrabaron por si esta situación llegaba a suceder. En ellos, tras dar sus nombres explican su situación y reclaman a los gobiernos que les aseguren la vuelta a sus países, «una vuelta sana, pronta, que no les pase nada y, sobre todo, que les suelten». Insisten en que «no han hecho nada malo» teniendo en cuenta que «estaban en una misión completamente humanitaria, llevaban comida, agua, víveres y medicinas».

«No son terroristas»

«No son terroristas, son personas civiles que bajo su tiempo, su dinero y su pensamiento de apoyo y solidaridad con el pueblo palestino se han desplazado en barco hasta el territorio que les ha dejado el estado terrorista de Israel», enfatizaron desde Bierzo Solidario con Palestina.

En la protesta se dio lectura a la carta enviada al Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se pide la liberación inmediata garantizando la seguridad de los miembros de la Global Sumud Flotilla. Un grito de '¡Viva la lucha del pueblo palestino!' despertó los aplausos entre los asistentes antes de dar lectura a los nombres de algunos de los niños y niñas a los que la guerra ha segado sus vidas.

