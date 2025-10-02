Un incendio declarado en Toreno moviliza a 15 medios de extinción Medios terrestres y agentes medioambientales trabajan desde primera hora de la tarde para controlar el fuego

Imagen de archivo de un incendio en El Bierzo.

Álvaro Pérez Ponferrada Jueves, 2 de octubre 2025, 17:29

Un incendio forestal se declaró este jueves 2 de octubre en la localidad de Villar de las Traviesas, municipio de Toreno, en la comarca de El Bierzo.

Según la información publicada en el portal oficial INFOCAL de la Junta de Castilla y León, el fuego comenzó a las 13:36 horas y permanece en estado activo. Por el momento, el Índice de Gravedad Potencial (IGR) se sitúa en nivel 0 y la causa probable se encuentra aún en investigación.

En el operativo intervienen agentes medioambientales y celadores, con un total de 15 medios asignados desde el inicio de la emergencia.