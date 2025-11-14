leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recogida de agua potable.

Estas son las zonas donde el agua no será apta para el consumo en Ponferrada

El Ayuntamiento pone a disposición de la población una serie de enclaves para el abastecimiento de agua potable

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:48

Comenta

Alrededor de 40.000 personas residentes en Ponferrada se verán afectadas por una mala calidad del servicio del agua potable que la convertirá en insalubre durante las próximas horas.

Las zonas afectadas en estos momentos, después de la evaluación a las 13:15 horas, son la zona alta de Ponferrada (con excepción de Santo Tomás de las Ollas), Flores del Sil, La Martina, La Placa, La Estación, Dehesas, San Clemente, Valdefrancos, San Esteban, Salas de los Barrios, Villar de los Barrios, Lombillo, Campo, Puente Boeza, Manzanedo, Otero y San Lorenzo.

Esta circunstancia se debe al derrumbe de la montaña en las inmediaciones de la carretera de Peñalba de Santiago. La situación ha provocado un incremento súbito de la turbidez del agua, según la información facilitada por la empresa concesionaria del servicio.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Ponferrada solicita a la población un uso responsable del agua e informa que instalará puntos de abastecimiento en los siguientes puntos:

- Terminal de Mercancías.

- Parking Lidl – Burger King.

- Parking Museo del Ferrocarril.

- Proximidades de la plaza Luis del Olmo.

- Parking de la Biblioteca Municipal.

- Gasolinera Repsol Montearenas.

Se continuará informando puntualmente de la situación y de las medidas que se vayan adoptando, con una próxima evaluación de la situación aproximadamente a las 18.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja su primer premio en León capital
  2. 2 Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre
  3. 3 Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años
  4. 4 La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas
  5. 5 Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León
  6. 6 The Garrison, el bar leonés inspirado en los Peaky Blinders que conquista con su cocido
  7. 7 Diez aclara las dudas sobre la tasa de basuras: «Hay que pagar la de 2024»
  8. 8 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  9. 9 La estación de bombeo de León que llena una piscina olímpica en dos minutos: así funciona esta joya de la ingeniería
  10. 10 Muchos transportistas de León siguen despistados con la nueva normativa de Tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Estas son las zonas donde el agua no será apta para el consumo en Ponferrada

Estas son las zonas donde el agua no será apta para el consumo en Ponferrada