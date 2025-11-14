Estas son las zonas donde el agua no será apta para el consumo en Ponferrada El Ayuntamiento pone a disposición de la población una serie de enclaves para el abastecimiento de agua potable

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:48

Alrededor de 40.000 personas residentes en Ponferrada se verán afectadas por una mala calidad del servicio del agua potable que la convertirá en insalubre durante las próximas horas.

Las zonas afectadas en estos momentos, después de la evaluación a las 13:15 horas, son la zona alta de Ponferrada (con excepción de Santo Tomás de las Ollas), Flores del Sil, La Martina, La Placa, La Estación, Dehesas, San Clemente, Valdefrancos, San Esteban, Salas de los Barrios, Villar de los Barrios, Lombillo, Campo, Puente Boeza, Manzanedo, Otero y San Lorenzo.

Esta circunstancia se debe al derrumbe de la montaña en las inmediaciones de la carretera de Peñalba de Santiago. La situación ha provocado un incremento súbito de la turbidez del agua, según la información facilitada por la empresa concesionaria del servicio.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Ponferrada solicita a la población un uso responsable del agua e informa que instalará puntos de abastecimiento en los siguientes puntos:

- Terminal de Mercancías.

- Parking Lidl – Burger King.

- Parking Museo del Ferrocarril.

- Proximidades de la plaza Luis del Olmo.

- Parking de la Biblioteca Municipal.

- Gasolinera Repsol Montearenas.

Se continuará informando puntualmente de la situación y de las medidas que se vayan adoptando, con una próxima evaluación de la situación aproximadamente a las 18.00 horas.

