Edificio en construción en Ponferrada. E. Jiménez

Ponferrada abre un registro de interesados en acceder a viviendas públicas

El objetivo es abrir una acción concertada con la Junta para «facilitar la construcción y entrega de nuevas viviendas para personas con dificultades en el acceso al mercado libre»

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:25

El Ayuntamiento de Ponferrada ha abierto un registro de interesados en acceder a viviendas públicas, con el objetivo de conocer el número de potenciales demandantes de Vivienda de Protección Oficial en el término municipal.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, explicó que el objetivo de la iniciativa es «dar un paso esencial para contribuir a solucionar las dificultades de acceso a la vivienda en la actual coyuntura económica», para lo que se busca abrir una acción concertada con la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para «facilitar la construcción y entrega de nuevas viviendas para personas con dificultades en el acceso al mercado libre».

Morala explicó que la recopilación de esta información es «imprescindible para dimensionar la demanda y poder impulsar la promoción y gestión de vivienda de protección pública», una competencia para la que consideró «crucial el papel que desempeñen los ayuntamientos», para luego «obtener fondos autonómicos para edificar viviendas».

«Nuestra voluntad política es hacer todo lo posible para facilitar la vida a los vecinos, lo que contribuirá a que hagan de Ponferrada su referencia para sus proyectos de vida y se fije la población. De ahí una orientación especialmente a jóvenes menores de 36 años», añadió el regidor.

«Ponferrada inclusiva también en vivienda»

Los requisitos mínimos para la inscripción exigen cumplir con los límites de ingresos máximos y mínimos establecidos en función de la tipología de vivienda protegida debido a la orientación social de estas viviendas. Eso implica no ser titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en España y estar inscrito o haber solicitado la inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León.

Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial o telemática en el registro del Ayuntamiento de Ponferrada hasta el 15 de octubre.

«El futuro de Ponferrada necesita del concurso de todos para que puedan hacer de nuestra ciudad el centro de su vida. Los ponferradinos con más dificultades para acceder a la vivienda lo merecen y creo que no hay mejor proyecto político que hacer una Ponferrada inclusiva, también en materia de vivienda», finalizó Marco Morala.

