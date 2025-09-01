Así serán las 20 viviendas de alquiler para jóvenes en Ponferrada La promoción contará con zonas comunes de lavandería y coworking, además de 25 plazas de aparcamiento

Inicio de lo trabajos de construcción de las viviendas de alquiler para jóvenes en la calle Andrés Viloria de Ponferrada.

Álvaro Pérez Ponferrada Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:10 Comenta Compartir

Ponferrada ampliará su parque de vivienda protegida con la construcción de 20 viviendas colaborativas de promoción pública en régimen de alquiler social. La iniciativa, que se levanta en la calle Andrés Viloria, está impulsada por la Junta de Castilla y León a través de la sociedad pública Somacyl dentro del programa autonómico 'Tuya', diseñado para facilitar el acceso a la vivienda de colectivos con mayores dificultades, en especial los jóvenes.

El proyecto contará con un bloque de cuatro alturas (planta baja más tres plantas) con pisos de unos 60 metros cuadrados útiles. Cada vivienda dispondrá de salón-comedor-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza, una distribución pensada para responder a las necesidades de los nuevos hogares jóvenes.

La promoción incorpora, además, espacios comunes como una lavandería compartida y una zona de coworking, pensados para dar servicio y fomentar la convivencia entre los inquilinos. A ello se suman 25 plazas de aparcamiento en superficie dentro de la parcela, un equipamiento que refuerza la funcionalidad de las viviendas.

Listas en julio de 2026

La Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, licitó las obras de construcción de estas viviendas públicas destinadas al alquiler joven el pasado mayo de 2024, con un presupuesto de 2.472.309,39 euros y un plazo de ejecución superior a 22,5 meses.

El contrato incluía la redacción del proyecto de ejecución, la construcción del edificio y su puesta en uso. Estas viviendas, integradas en el parque público gestionado por Somacyl, cuentan con financiación procedente de los fondos europeos PRTR y del Banco Europeo de Inversiones.

Ampliar Imagen del proyecto del edificio para alquiler joven que se construirá en la calle Andrés Viloria de Ponferrada.

El plazo de ejecución fijado en 22,5 meses sitúa la conclusión de las obras en julio de 2026. El Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado, además, la bonificación del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) a favor de Somacyl, con el fin de facilitar la ejecución del proyecto.

¿Cómo optar a estas viviendas?

Para poder acceder a estos inmuebles será necesario estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Este instrumento permite a la administración ajustar la oferta de vivienda a la demanda real y a los promotores planificar nuevas promociones.

La inscripción tiene una vigencia de tres años y puede renovarse en los tres meses previos a su caducidad. También contempla la posibilidad de cancelación por diferentes causas como superar los ingresos máximos (6,5 veces el IPREM), ser propietario de otra vivienda o dejar de cumplir los requisitos.

El registro puede tramitarse tanto de forma presencial en las oficinas de la Junta, como electrónicamente mediante certificado digital, con distintas opciones de formulario y la obligación de adjuntar la declaración responsable de la unidad familiar. El plazo máximo para resolver el proceso es de tres meses.

Temas

Alquiler

Vivienda