La Policía Nacional y Enfermería combinadas para enseñar a estudiantes sobre intervenciones en salud y seguridad La jornada está organizada por el Colegio Mayor La Tebaida y busca ofrecer una visión integral de la salud comunitaria a estudiantes de Enfermería

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 4 de noviembre 2025, 13:37 Comenta Compartir

La Policía Nacional de Ponferrada participará el próximo 6 de noviembre en la jornada titulada «Seguridad y Salud: Dos uniformes, una responsabilidad», junto con personal de Enfermería, con el objetivo de acercar a los estudiantes del Campus de la Universidad de León (ULE) el trabajo interdisciplinario y la colaboración entre ambos sectores para mejorar la atención a la ciudadanía.

Organizada por el Colegio Mayor La Tebaida, la actividad está dirigida a los estudiantes de tercer curso del grado en Enfermería de la ULE, que cursan la asignatura de Enfermería Comunitaria. La charla, coordinada por Enedina Quiroga y David Bermejo, tendrá lugar en el salón de actos del Colegio Mayor La Tebaida a partir de las 16:30 horas.

La jornada cuenta con la colaboración de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Ponferrada, el SACYL, el Colegio Oficial de Enfermería, la ULE y el propio Colegio Mayor La Tebaida. El objetivo principal de la actividad es proporcionar a los futuros profesionales de la Enfermería una visión integral sobre los recursos y servicios existentes en la comunidad, además de explicar los protocolos de actuación en situaciones de intervención.

Este evento será también una oportunidad para reflexionar sobre el trabajo de ambos sectores, la Policía y la Enfermería, que aunque operan en contextos distintos, comparten el mismo fin: velar por el bienestar y la seguridad de las personas.

La jornada refuerza el compromiso del Campus de la ULE en Ponferrada y del Colegio Mayor La Tebaida con la formación práctica y el aprendizaje en contextos reales, acercando la universidad a la comunidad y promoviendo el sentido social de la profesión enfermera.