Molinaseca recupera su postal más reconocible: el río Meruelo vuelve a la normalidad Después de días de labores de limpieza, el cauce presenta ya su aspecto habitual

Imagen del estado actual del cauce del río Meruelo a su paso por Molinaseca.

Álvaro Pérez Molinaseca Martes, 4 de noviembre 2025, 08:16 | Actualizado 08:31h.

Ya sin barro ni maquinaria, el río Meruelo vuelve a ofrecer su estampa habitual a su paso por el puente de Molinaseca. El sonido del agua reemplaza al de las excavadoras y el cauce, que hace apenas unos días estaba cubierto de lodos y cenizas, recupera la tranquilidad y la imagen que vecinos y visitantes reconocen como una de las postales más emblemáticas del municipio.

Las lluvias registradas la pasada semana en las zonas altas del Morredero y Bouzas arrastraron hasta el río Meruelo cenizas, barro y restos vegetales procedentes de las zonas afectadas por los incendios de este verano. En pocas horas, el cauce amaneció la pasada semana cubierto de sedimentos, especialmente en la zona de la playa fluvial, lo que llevó al Ayuntamiento de Molinaseca a solicitar ayuda urgente para limpiar el río.

El alcalde, Alfonso Arias, explicó que la Junta de Castilla y León facilitó los medios necesarios y autorizó la entrada de maquinaria para retirar los lodos acumulados. Los trabajos se centraron en el tramo urbano, especialmente en el entorno de la piscina fluvial y el puente.

Una vez finalizadas las tareas, el río ha recuperado su aspecto natural y el agua vuelve a correr con normalidad. Arias destacó que el abastecimiento de agua en el municipio está garantizado, ya que procede del valle de las Tejedas, una zona no afectada por los incendios.

Con el cauce limpio y el entorno fluvial despejado, Molinaseca recupera su imagen más característica, la del puente reflejado en el agua clara del Meruelo, símbolo de la calma que vuelve tras varios días de preocupación.