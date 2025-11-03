El barrio de Ponferrada donde sus vecinos celebran las fiestas casi a oscuras La Asociación de Vecinos El Carrascal denuncia la falta de iluminación y el mal estado de los árboles en la Plaza Castilla

Al caer la tarde en la Plaza Castilla, el corazón del barrio de La Placa, las sombras se imponen sobre las farolas. La iluminación es escasa, de un tono amarillento, y las ramas de los árboles tapan buena parte de la luz. Bajo ellos, los bancos permanecen vacíos: nadie se sienta, dicen los vecinos, porque los árboles «están podridos y se rompen».

Durante la celebración del magosto vecinal, la falta de luz volvió a ser el principal motivo de queja. No es algo nuevo. Desde hace más de un año, la Asociación de Vecinos El Carrascal viene reclamando al Ayuntamiento de Ponferrada mejoras en la plaza.

«Principalmente que la iluminación de la plaza es muy pobre y muy antigua y que los árboles están sin mantener, se rompen, están podridos y en mal estado», explica Pedro Ruiz, presidente de la asociación. «Hemos pedido que nos cambien esa iluminación y que nos poden los árboles o nos los cambien por unos nuevos, sanos, que estén bien, que no se rompan, sencillamente eso. Que el barrio tiene muy mala iluminación y está muy oscuro».

Media farola y dos árboles caídos

Ruiz recuerda que las peticiones se han hecho en varias ocasiones. «Esto lo hemos pedido varias veces desde hace un año. Hace medio año también hablamos con la Corporación y nos dijeron que sí, que iban a cambiar las luces del barrio y de la plaza, que lo tenían programado, pero nada».

De las cinco o seis farolas que tiene la plaza, solo una funciona realmente, ya que el resto están tapadas por las ramas de los árboles, unos árboles que, además, se encuentran en mal estado. «Ya se han caído dos», señala Ruiz, «y uno tuvo que retirarlo un vecino del barrio por el peligro que entrañaba».

La situación, según cuenta, se notó especialmente en la celebración del magosto. «Hicimos el magosto y estábamos a oscuras, porque además de haber muy poca luz, es amarilla, y encima la tapan los árboles».

«Nadie se sienta en esos bancos»

El presidente vecinal también advierte del mal estado del arbolado. «Están podridos y se rompen, y ya ha caído alguna rama cerca de gente que está allí, se rompen espontáneamente y no te puedes sentar debajo», denuncia. «Aparte sueltan como polvillo por el estado en el que se encuentran, nos los tienen que cambiar».

Los bancos situados en la plaza no cumplen ya ningún servicio, porque nadie se atreve a sentarse bajo los árboles por miedo a que se desprenda alguna rama o por el mal estado general del entorno. «Los árboles lógicamente están encima de los bancos, pero es que nadie se sienta en esos bancos porque los árboles están podridos y se rompen», añade Ruiz. «Encima existe un peligro de que se le caiga a alguien encima y denuncie al Ayuntamiento».

La Asociación de Vecinos El Carrascal espera que el Ayuntamiento actúe cuanto antes para renovar la iluminación y sustituir los árboles dañados. Los vecinos insisten en que no piden nada extraordinario: solo una plaza segura y en condiciones en el corazón de su barrio.