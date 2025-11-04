Ciuden crea una Red de Destinos Turísticos del Carbón en el patrimonio industrial de las zonas en transición Se trata de una iniciativa piloto que durará 18 meses y en la que participarán As Pontes (Coruña), León, Córdoba, Teruel y Asturias

La Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, pone en marcha la Red de Destinos Turísticos del Carbón, un proyecto piloto con el que se pretende 'testear' el impulso de paquetes turísticos relacionados con el patrimonio minero industrial de las zonas en transición justa.

La iniciativa fue presentada este martes, 4 de noviembre, en el Museo de la Energía de Ponferrada con la directora de Ciuden, Yasodhara López, y la del Instituto de Transición Justa, ITJ, Judit Carreras.

La idea partió de la zona coruñesa de As Pontes y a ella se han sumado las Diputaciones de León, Teruel y Córdoba, además de la empresa asturiana Hunosa, aunque está abierta a que se puedan sumar más organismos de los territorios en transición.

«Este tipo de turismo está muy en auge en Europa, hay ejemplos en Alemania, en Francia e Italia. Además no se trata solo de conservar ese patrimonio sino de articular el turismo a través de experiencias que despiertan emociones, pongan en valor el territorio y su identidad», explicó Carreras.

Los objetivos son ponen en contacto a todas esas zonas que cuentan con ese rico patrimonio minero industrial de valor, donde León está a la cabeza, para poder crear también empleo local vinculado al sector turístico, revalorizar la identidad de esos territorios y contarlo a través de experiencias que permitan, por ejemplo, conocer cómo es una mina por dentro, los poblados mineros y museos, sin olvidar la gastronomía de la zona o la naturaleza, para conformar paquetes completos que llamen la atención de los visitantes.

«Cada vez somos más exigentes en lo que buscamos y queremos vivir más la experiencia, conocer la realidad de los territorios a los que vamos. Es un cambio a nivel de turismo que se está viendo y creemos que el patrimonio industrial encaja mucho en ello, así que hay buenas perspectivas», añadió la directora del ITJ.

López fue la encargada de ofrecer los detalles de este proyecto, que tendrá una duración de 18 meses, con la idea de que los paquetes de experiencias estén en marcha en los últimos tres meses para poder estudiarlos y 'testear' si funcionan.

El trabajo se ha dividido en cinco partes, que comenzará por la propia creación de la red. A partir de ahí se hará un diagnóstico de los recursos que son explotables, «siempre ya existentes, no se trata de construir nada nuevo», matizó López. También habrá acciones de formación y capacitación de los actores locales, tanto online como presencial, la preimplementación y testeo de las experiencias y por último la creación del portal web, el trabajo de márketing y la comercialización.

«Pretendemos fomentar la participación de todos los actores locales, buscando la singularidad de cada zona para explotarla en forma de red nacional. Estas colaboradores servirán para intercambiar ideas, diseñar las experiencias y que ellos mismos participen», añadió.

«Apetito» por el patrimonio industrial

Para poner sobre la mesa los resultados, habrá un congreso específico, cuya fecha y lugar de celebración está aún por concretar. «En él se mostrarán las experiencias y los resultados», dijo López, quien también avanzó que la edición 2026 del congreso de Paisajes, que se celebra en Ponferrada con la colaboración de la UNED, se centrará precisamente en esa Red de Destinos Turísticos del Carbón.

De momento ya se han licitado dos lotes de este proyecto, por un importe de 144.000 euros, de los que se encargarán la empresa castellano y leonesa Geocil y la asturiana Global. «Ya estamos hablando con ellas para diseñar todo», concretó López, quien aseguró que se irán aportando más fondos.

«Cada vez se nota más apetito por el patrimonio industrial. Nosotros, con nuestras dos instalaciones, vemos que cada vez atrae más. Va a ser una red con experiencias completas, con los recursos gastronómicos, naturales y patrimoniales de cada zona. Las empresas creen que hay bastante potencialidad», concluyó la directora de Ciuden.

