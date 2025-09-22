La Policía Municipal de Ponferrada interviene en cuatro incidentes sanitarios el fin de semana Los agentes denuncian a una persona por orinar en la calle y a un establecimiento por incumplir el horario de cierre y levanta un atestado a un conductor por ir bajo la influencia del alcohol

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:04 | Actualizado 11:33h.

La Policía Municipal de Ponferrada atendió durante el pasado fin de semana un total de cuatro incidentes sanitarios tras los cuales algunos de los afectados tuvieron que ser trasladados al Hospital del Bierzo por los servicios sanitarios, según informaron fuentes del Consistorio de la capital berciana de las que se hace eco la agencia Ical.

En materia de denuncias, los agentes formularon una a una persona por orinar en la vía pública y dos a un establecimiento de hostelería por incumplir el horario de cierre, al tiempo que levantaron un atestado por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

En lo relativo al tráfico, el fin de semana se saldó con treces accidentes, de los que solo uno contó con heridos, mientras que los agentes llevaron a cabo 33 controles de alcoholemia y drogas, en los que tres de los conductores dieron positivo. También interpusieron 40 denuncias de tráfico y efectuaron 17 servicios con la grúa.

Finalmente, los agentes colaboraron en el partido de fútbol entre la Sociedad Deportiva Ponferradina y Club Deportivo Guadalajara, con la Marcha Ciclista Por los Malos Humos, con la marcha por el Día del Alzheimer y con la celebración del Mercado de Temporada, al tiempo que llevaron a cabo el control del Camino de Santiago y la vigilancia de árboles frutales.