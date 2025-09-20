Un cuento berciano para rescatar del olvido a mujeres La joven pianista y musicóloga Lara Fernández, junto a la artista asturiana Sandra Sarasola, ultima una serie de talleres que buscan fomentar la lectura infantil y dar visibilidad a tres figuras femeninas del siglo XIX

«Todavía recuerdo el día que descubrí, con verdadera sorpresa, que había habido mujeres artistas. ¿Cómo es posible que a lo largo de la historia las hayan ido difuminado hasta hacerlas invisibles? La respuesta es: desde la educación». La reflexión resume la esencia de 'Notas, Pinceladas y Letras', un proyecto cultural que busca rescatar del olvido a creadoras que la historia silenció.

Una de las impulsoras de esta iniciativa es la berciana Lara Fernández León, de 23 años, que encontró en este reto una misión personal. Pianista desde los siete años y formada en el Conservatorio Cristóbal Halffter de Ponferrada, asegura que el verdadero punto de inflexión llegó más tarde, ya en la universidad. «Soy yo misma la que un día, reflexionando en mi casa, me doy cuenta de que no conozco compositoras. En mi cabeza saltan todo nombres de hombres que hicieron un gran trabajo a lo largo de la historia, pero no me salen mujeres».

El golpe de realidad no tardó en confirmarse cuando trasladó la pregunta a su alumnado en la Escuela de Música de Grao, donde da clase de piano y lenguaje musical. «En mi aula ocurre lo mismo, sólo me dicen nombres de hombres que han aprendido en el colegio. Es cuando aquí digo: esto tiene que cambiar».

«El mundo merece conocer a estas mujeres»

Ese cambio comenzó en su entorno más cercano. La primera acción fue la creación de un mural con los niños de la escuela, que después se expuso en la Casa de Cultura de Grao. «Para que aprenda todo el mundo, porque todo el mundo merece conocer a estas mujeres y estas mujeres merecen ese espacio en la musicología», señala Lara.

En ese camino se cruzó con Sandra Sarasola, primero como madre de una alumna y después como compañera de proyecto. «Vemos que nuestro punto de interés es el mismo, ella investiga sobre mujeres en las artes plásticas y nos decimos 'tenemos que unirnos, esto no puede quedar aquí en una simple conversación'», explica.



El empuje definitivo llegó cuando Sandra se enteró de una subvención del Principado de Asturias destinada, entre otros sectores, al ámbito del libro. Aquella oportunidad sirvió de motor para formalizar la idea que ambas compartían. La propuesta inicial se presentó bajo el nombre 'Sinfonía Asturiana, Pinceladas y Letras', aunque finalmente adoptó el título con el que hoy se conoce, 'Notas, Pinceladas y Letras'.

Un cuento para recuperar referentes

De ahí nació un cuento cuyo objetivo principal es fomentar la lectura entre los más pequeños de forma lúdica y dinámica. «Yo quería que esto llegase a la sociedad y mi primer paso es llevarlo al aula», explica Lara.

La narración gira en torno a tres mujeres asturianas del siglo XIX: la compositora María Teresa Prieto, que pese a exiliarse en México durante la Guerra Civil evocó siempre a Asturias en su obra; la escritora María Luisa Castellanos, defensora del feminismo, el derecho al voto y a la educación; y la pintora Concha Mori, cuya obra de bodegones sirve de inspiración para actividades plásticas.

«Pensamos en un cuento porque vemos que se está perdiendo también esa cultura de leerse un libro antes de dormir», comentan sus creadoras. Para lograrlo, han optado por una narración ágil y dialogada, pensada para enganchar a los niños.



La propuesta no se limita al libro, ya que se completa con una serie de talleres incluidos en la subvención, que combinan lectura, música y artes plásticas. «Pretenden que los niños lean con nosotras el cuento, aprendan sobre estas mujeres, sepan quién son y el día de mañana puedan hablar de ellas», explica Lara. Además, la idea es que la iniciativa pase 'el Negrón' y llegue hasta la comarca berciana en forma de taller.

El valor de la educación artística

El tándem entre Lara y Sandra se sustenta en la convicción compartida de que el arte es una herramienta poderosa para educar y transformar. «Estos niños que están en plena etapa de desarrollo tienen que formarse ya conociendo compositoras, tanto a compositores como a compositoras», subraya la joven berciana.

Lara no olvida a quienes allanaron el camino antes que ella. Reconoce especialmente el trabajo de la musicóloga también berciana Tania Perón, recientemente fallecida. «Ella se fue a México a investigar sobre María Teresa Prieto, y gracias a eso yo he podido hacer un cuento con toda esa información que recogió y con todo lo que me facilitó, además de partituras. Gracias a ella he tenido un reconocimiento muy profundo de la compositora».

Un primer paso con vocación de futuro

El proyecto está todavía ultimando detalles, pero tanto Lara como Sandra tienen claro que esto es solo el comienzo. «Tenemos este primer pasito, este cuento, que sobre todo haga pensar». Y añade, «pretendo seguir investigando, si es necesario realizar más cuentos, charlas, talleres, con tal de que estas mujeres ocupen un espacio».

Con 'Notas, Pinceladas y Letras', la berciana busca que la lectura deje de ser vista como algo aburrido y se convierta en una experiencia enriquecedora, capaz de sembrar referentes femeninos allí donde antes solo había nombres masculinos.

