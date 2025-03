Carmen Ramos Ponferrada Sábado, 8 de marzo 2025, 09:20 Comenta Compartir

La Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana volverá a teñir de morado Ponferrada para reivindicar la necesidad de avanzar en la igualdad entre hombre y mujeres. Será en una concentración que tendrá lugar este sábado, 8 de marzo, Día de la Mujer, a las 19.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento. Un acto «con una gran carga simbólica», explica su presidenta, Nancy Prada, en el que se dará lectura a un manifiesto reivindicativo.

Prada considera que las mujeres bercianas tienen que salir a la calle este 8M porque «nos siguen tapando en los espacios de oportunidad constantemente, en todos los ámbitos, en todos los ejes, laboral, social, económico y sobre todo de oportunidades de visibilización». A su juicio, «es casi hasta perverso tener que recordar que eres mujer y que existes por tu condición con la que naces, pero es así».

Desde la Plataforma valoran los avances que se han ido dando gracias a la lucha feminista en este sentido en los últimos años. «Claro que hay grandes pasos y también normativas y marcos jurídicos que ayudan para ello», apunta, Prada si bien ponen el acento sobre las diferencias que aún existen entre hombres y mujeres. «La brecha todavía es muy notable, todavía en el ámbito laboral y luego en los espacios más públicos, la mujer sigue siendo la actriz secundaria», lamentan.

En este sentido, justifican la necesidad de salir a la calle para que también este 8M se oiga la voz de las mujeres porque lo que falta para conseguir esa igualdad «no está aún en el ADN y en la comprensión social». Para la presidenta de la Plataforma, «la igualdad no va a llegar tampoco por la vía coercitiva o solo por la vía legislativa. Para ella el principal escollo que hay que salcar reside en «la parte pedagógica, la educación y los modelos culturales patriarcales que tenemos generados que ahí siguen». «Es sin duda el mayor problema», remarca.

«Lo preocupante es la normalización»

Un patrón que se repite igualmente en El Bierzo. La también representante de la Asociación de Desarrollo Rural Bierzo-Cabrera pone como ejemplo la 'I Jornada Pasado-Presente-Futuro del Patrimonio el Bierzo. Los Canales Romanos de Las Médulas y su Gestión', que tuvo lugar el sábado día 1 de marzo en el Castillo de los Templarios. Nancy Prada fue invitada para representar a esta asociación en el encuentro pero finalmente desestimó su participación dado que de los 17 ponentes tan solo una era mujer.

«Para mi es totalmente significativo y absolutamente preocupante, sobre todo la normalización, yo no he visto ni en medios, ni en comentarios, ni en nada, que esa imagen preocupe, eso es lo grave», explica. Asegura que ADR Bierzo-Cabrera, miembro de la Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana, invitó a los organizadores «a que lo corrigieran y trabajaran un poco la propuesta porque había tiempo antes de retirar la participación y no se corrigió», lamenta Prada, que asegura que «mi espacio se sustituyó por tres hombres más».

Desde Guías Bierzo, empresa que organizó la jornada, su administrador José María Vázquez, no ha querido pronunciarse sobre esta polémica pero sí quiere dejar claro que «somos una empresa formada por cinco personas de las cuales cuatro son mujeres». Destaca que la iniciativa, que contó con el apoyo de la Uned y del Ayuntamiento, fue «un éxito rotundo» y destaca el acto conmemorativo que han organizado este sábado 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una visita guiada especial en el Castillo de los Templarios sobre la historia de las mujeres influyentes en la comarca del Bierzo.

La Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana insiste en que situaciones como esta evidencian, a su juicio, que la reivindicación feminista todavía necesita abrirse aún más paso en El Bierzo. «Aquí es muy notable, venimos de modelos machistas, de la herencia del monocultivo del carbón donde la mujer estaba donde estaba y era en casa y esto todavía hay que trabajarlo mucho en la comarca», concluye Prada.