Las bercianas del rugby quieren jugar en la selección: «Llegar a Las Leonas sería lo más»

«Llegar a las Leonas sería lo más». Un vídeo de TikTok de los integrantes de la selección española masculina de rugby bailando se extendió como la pólvora y dio visibilidad a la selección femenina del balón oval que para las jugadoras de Bierzo Rugby Club es todo un referente.

Eva Mellina abrió la puerta al conjunto femenino de la escuadra berciana en la selección de Castilla y León sub-19 en un partido ante Andalucía. A ella se unieron posteriormente otras cuatro jugadoras: Yaiza Prada, Victoria Viñambres, Julia Fernández y Lara Álvarez que recibieron a Madrid en Arroyo de la Encomienda con el combinado autonómico sub-16.

«Una gran noticia que nos llena el corazón de orgullo, fruto de su trabajo en los entrenamientos y en los partidos, y una prueba más de la apuesta de nuestro club por el rugby femenino», destacaron desde Bierzo Rugby, que cuenta en este momento con 18 mujeres compitiendo en las categorías sub-14, sub-16, sub-18 y senior.

Tienen entre 14 y 16 años, cursan entre segundo y cuarto de la ESO, entrenan duro y nada les frena. Son, sin duda, unas leonas. Apuntan alto, tal y como demuestran cada día en el campo. Todas ellas tienen claro que «estaría muy bien» llegar a la selección española, aunque son conscientes de que «es muy complicado, porque ahí entra gente bastante exclusiva, superior, tienen mucho talento y juegan con equipos con mucho nivel». Pese a todo, no tiran la toalla convencidas de que «con constancia y entreno duro se podría llegar».

Victoria Viñambres es la capitana del equipo, tiene 15 años y juega en categoría sub-16 y también en senior. Para ella estar convocada en la selección de Castilla y León supone «un logro muy grande y un gran reto». «Significa mucho estar con un montón de chicas que saben más que yo, aprender con gente nueva y con los entrenadores que son muy buenos y me pueden enseñar un montón de cosas que a lo mejor aquí no puedo aprender», señala.

Estudia 4º de la ESO en el IES Gil y Carrasco de Ponferrada y compagina sus estudios con el rugby lo que le obliga a exprimir las horas del día. Tiene cuatro entrenamientos a la semana, de hora y media cada uno, tres en El Bierzo y uno en Valladolid y partidos todos los fines de semana porque también juega con el senior con el que entrena tres días a la semana, justo después del sub-16, una hora y media.

«Estudio en el autobús o en el coche»

«Normalmente intento estudiar los días que no tengo entrenamientos o partidos, que suelen ser pocos, y estudio en el autobús o en el coche cuando tenemos que ir a Valladolid a entrenar, así lo voy compaginando», explica Victoria, algo que a veces se le hace «un poco complicado». Pese a todo «si les convoca la selección nadie se lo quiere perder», remarca el presidente del club, Fernando Vega.

La capitana hacía kárate y su primer contacto con este deporte fue hace casi dos años a raíz de una charla de Bierzo Rugby en el instituto. «Vine a probar una tarde y me gustó porque había mucho sentido del compañerismo», subraya.

Su trayectoria ascendente la hace sentirse satisfecha por el camino recorrido por eso anima a otras jóvenes a romper estereotipos y conocer un deporte cuya práctica ha estado ligada tradicionalmente a los hombres. «Yo antes también pensaba eso, que era un deporte muy bruto, pero te das cuenta que no es así cuando lo pruebas, a lo mejor en el campo sí pero fuera hay un sentido del respeto que a lo mejor en otros deportes no lo puedes encontrar», asevera.

«Es un deporte que tiene unos valores que ningún otro tiene», relata Lara Álvarez, que empezó en el rugby hace algo menos de dos años y también ha sido convocada por la selección de Castilla y León. Fue «un boom» para ella porque no se lo esperaba. «No me lo creía porque había mucho nivel».

Respeto y disciplina

Respeto, ganas y disciplina. Son las tres cualidades que estas bercianas reconocen como fundamentales para jugar al rugby, un deporte que une. «No hay que ser ni el mejor ni el peor, hay que tener voluntad y compañerismo es lo más importante», apunta Lara. «Somos un equipo y todos tenemos que complementarnos como compañeros en el campo», señala, a la par que incide especialmente en la importancia de la calma a la hora de hacer equipo y sacar adelante un buen juego. «Al contrario de lo que pueda parecer necesitas ser una persona calmada porque no puedes ser una bruta en el campo, necesitas tener calma y pensar con claridad», insiste.

Ninguna de ellas lo vieron nunca como un deporte de chicos y llevan bien competir con ellos aunque reconocen que cuando juegan solo en femenino, en la selección y en senior, «se nota la diferencia a nivel físico y tienes menos miedo a equivocarte», mientras que con los chicos «no te haces notar tanto». Consideran que «las diferencias físicas son muy grandes y también la forma de jugar», pero la fuerza y la corpulencia de los chicos la combaten con las ganas que le echan. «A la vista está, se están batiendo con niños físicamente más grandes que ellas y han respondido muy bien», reconoce Vega. Hasta sub-16 las categorías son mixtas «por eso tiene mucho más mérito lo que hacen», remarca el presidente del club.

Julia Fernández tiene 15 años y llegó también en el mismo momento que la capitana del equipo con quien comparte estudios de cuarto curso de la ESO en el mismo instituto. Destaca todos los valores de este deporte y para ella estar convocada por la selección de Castilla y León supone «un logro increíble». «Me siento muy emocionada y muy orgullosa de ello, me parece algo bastante importante dado que es un paso más allá y entrenar con otras chicas y conocer más gente, con entrenamientos ya más de cara a hacer unos partidos más importantes me parece mucho más interesante y divertido». Aspira «a todo lo posible» en el deporte del rugby. «Si se puede llegar a jugar en un buen equipo cuando esté en la universidad si tengo la posibilidad lo haré», afirma convencida.

Yaiza Prada empezó desde pequeña a practicar rugby pero con la pandemia lo dejó y decidió retomar. El compañerismo que existe en el campo es algo que le aporta felicidad. «Es llegar cansada y pensar que tienes rugby y desestresarme», explica. Por ello anima a otras jóvenes a conocerlo. «Todos piensan que el rugby es un deporte muy físico pero también es muy mental, tienes que saber lo que debes de hacer en todo momento, tener visión de juego, es un deporte muy complejo y no es tanto como se piensa, golpe, golpe, golpe».

Una llamada de Yaiza a la que se unen también Bierzo Rugby dirigida tanto a chicos como a chicas «porque suele pasar que cuando prueban se quedan», indica Fernando Vega.

Descubrir el rugby a los 50

Desde el club hacen extensiva la invitación a los mayores para que se lancen a la práctica del rugby porque no entiende de edades, de hecho incluso algunas madres de jugadoras y jugadores han probado, repiten y acuden regularmente a sus entrenamientos al estadio municipal de atletismo Colomán Trabado en Ponferrada porque es un deporte que desahoga mucho.

«El rugby siempre me gustó pero no había equipos en mi entorno y siempre dije si fuera chico jugaría a rugby y surgió la oportunidad cuando tenía 50 años», indica Inés Arias, madre de dos jugadores y esposa de un jugador-entrenador que lleva once años jugando en el senior. «Es como un sueño hecho realidad, redescubrir el gusto por tirarte al suelo, jugar en equipo y reírte un montón, es muy divertido», indica. «Es un bálsamo», concluye.