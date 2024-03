«Jugar al fútbol es lo mejor que me ha pasado en la vida»

«Para mi jugar al fútbol es lo mejor que me ha pasado en lo que llevo de vida, tanto por amistades como por el vínculo que creas al hacer algo que te gusta tanto». A Olaya Sánchez el fútbol le corría por las venas. Una pasión a la que lleva entregada más de la mitad de su vida y que la ha convertido en capitana de la SD Ponferradina Femenina, el primer equipo de fútbol de la comarca de chicas -también el Atlético de Bembibre tiene un equipo benjamín femenino- que tomó el relevo en la temporada 2008/09 al Promesas Ponferrada bajo la presidencia de Ángel Molinero.

«Desde pequeña siempre me gustó el fútbol pero como no había visto mucha referencia de equipos de chicas tampoco se me dejaba jugar», señala Olaya. Tampoco vio la posibilidad de hacerlo en un equipo de chicos por lo que «hacía otros deportes», pero el gusanillo del fútbol seguía ahí, hasta que un día en el patio del colegio jugando con una amiga le dijo que estaba en un equipo de chicas. «Se lo dije a mi madre y me llevó, me puse a entrenar y me metieron en el equipo», relata.

Desde ese día la entrega al fútbol ha sido para ella prácticamente total con entrenamientos los martes, jueves, viernes y partidos los fines de semana. Una actividad que compagina con sus estudios en el IES Gil y Carrasco de Ponferrada. Reconoce que «es un deporte exigente físicamente» si bien considera que «exige más mentalmente» sobre todo en esos momentos en los que «te pille algún bajón cuando no te salen las cosas».

Esta temporada Olaya cumple diez años en el fútbol. Una década de entrega a un deporte que se lo ha dado todo y en el que la mujer sigue abriéndose puertas. Una labor a la que cree que ha contribuido el espaldarazo de la la Selección Española Femenita de Fútbol que ha permitido darle una mayor visibilidad y le ha abierto muchas puertas.

Un deporte, grandes pasos

«La Selección Femenina del Fútbol está haciendo un gran paso para la historia del fúbol femenino ya que lo están ganando todo, están haciendo muy buen papel y nos están dando mucho reconocimiento pero todavía queda algo de trabajo para llegar al nivel de reconocimiento que tiene el fútbol masculino», apunta la futbolista berciana.

Una evolución que también a nivel local entiende que se ha producido aunque reconoce que aún quedan pasos por dar. «Creo que ha habido evolución pero siempre se puede evolucionar más». Por ello anima a todas las niñas y chicas que sientan la llamada del balón a que persigan su sueño. «Yo las animaría porque para mi el fútbol ha sido de lo mejor, si les gusta que no duden en intentar jugar».

En la trayectoria de éxitos del club berciano si tuviera que elegir Olaya lo tiene claro: «Para mi un éxito es jugar cada temporada al lado de mis compañeras porque es lo que me da la felicidad día a día, bajar a entrenar con ellas y jugar todos los fines de semana». Igual de claro también su objetivo: «Quedar entre las cinco primeras de la liga este año» en una temporada que reconoce que «está siendo un poco dura, más de lo que nos pensábamos porque hemos tenido muchas lesiones pero aún queda y podemos llegar a nuestro objetivo».

Desde Córdoba a parar goles

Zoraida Flores 'Zou' comparte espacio sobre el césped con Olaya Sánchez, en este caso en la portería, con el difícil y nada desdeñable cometido de evitar que el esférico del equipo rival entre bajo la red. Ella se estrenó esta año en la SD Ponferradina Femenina desde Córdoba desde donde vino para cursar los estudios de Enfermería en el Campus de la Universidad de León en la capital berciana.

Llegó esta temporada procedente de La Rambla CF y con el aliciente de que su formación académica la podía compaginar en la misma ciudad con su pasión: el fútbol. Zou lleva desde los 6 años pegada a un balón donde se inició «de chica jugando en los recreos del colegio» para pasar a continuación al equipo de su pueblo, «y de ahí fui progresando a un equipo de la capital de categoría superior y di el salto al Córdoba CF Femenino».

Equipo Alevín A (A), el presidente y el entrenador de la SD Ponferradina Femenina (C) y conjunto Prebenjamín del club. Elbierzonoticias

La portera de la SD Ponferradina Femenina reconoce que tuvo alguna que otra «complicación» en sus inicios «porque cuando jugaba en el colegio era yo la única niña y no había equipo como tal federado y ese primer año sí que oí muchos comentarios como «una niña está jugando con los niños» pero hice oídos sordos y seguí haciendo lo que me gustaba», resalta.

En el campo Zou parte con la baza de que la figura de portera suele generar más respeto entre el público «porque eres la que puedes parar el gol». Reconoce que sobre el césped todas son iguales aunque sí que asegura que se ha visto expuesta en algún ocasión «a comentarios del público, lo típico, de que las niñas no sabemos jugar al fútbol y que nos vayamos para casa, pero nada más». Un camino en el que, al igual que su capitana, destaca la importante labor que en este sentido ha hecho la Selección Española Femeninade Fútbol. «Desde unos años acá se ha notado mucho, tras ganar el Mundial ha dado mucho que hablar», dejando claro que «las niñas también podemos jugar al fútbol».

Glorias del deporte berciano

Olaya Sánchez, Zoraida Flores 'Zou' y toda la escuadra de la SD Ponferradina Femenina, con nombre y apellidos, forman parte de la larga lista de mujeres bercianas, luchadoras, que se reivindican a través de sus hazañas deportivas y que han subido al deporte berciano a lo más alto.

Una larga lista en la élite del deporte con nombres tan destacados y reconocidos como la campeona olímpica de halterofilia Lydia Valentín, la campeona de España absoluta de 10.000 metros y Medio Maratón, Nuria Lugueros, la lanzadora de disco de Lillo del Bierzo, 13 veces campeona de España y olímpica, Sabina Asenjo, o el equipo femenino del Embutidos Pajariel Bembibre.

A ellas se unen la villafranquina Raquel Suárez, árbitra de 1ª División Femenina de fútbol y la ponferradina campeona absoluta de Castilla y León, María Suárez, entre otras muchas.

Más de 15 años de andadura

Ya había futbol femenino en El Bierzo cuando Ángel Molinero desembarcó en la SD Ponferradina Femenina en la temporada 2008/09 tomando el relevo al Promesas Ponferrada de chicas que en ese momento desapareció bautizándose como CD Ponferrada 100 solo de niños.

«Yo tenía mi club fundado con niños, durante unos años estuve con niños y niñas y llegó un momento que me desvinculé de los masculinos y me quedó solo con femeninos», explica el presidente de la SD Ponferradina Femenina. «Clubs de niños había muchos y me centré solo en el femenino», subraya.

La historia escrita desde hace más de 15 años del club arrancó sólo con un equipo senior en la categoría Primera Reginal Femenina marcando una gesta que les llevó al ascenso en la categoría Regional a Nacional en la que se mantuvieron.

«Teníamos cierto nivel, había jugadoras de bastante nivel en el equipo y gente veterana, en aquel momento eran casi todas de aquí, tenían su trabajo, estudiaban aquí y no es como ahora que tenemos jugadoras de fuera, chicas que vienen a la Universidad y se quedan los cinco años de carrera y otras incluso se quedan a trabajar», asevera Molinero.

«No se lo había planteado nadie»

Él lideró la apuesta por el fútbol femenino en El Bierzo. Además de garantizar una continuidad al equipo senior, le dio un valor añadido al crear todas las categorías del fúbol solo con niñas.

«Eso no se lo había planteado nadie», destaca. «En su día tenía de entrenador a Tito y fue un poco el alma de decir vamos a crear un equipo alevín y a partir de ahí empezamos con alevín, benjamín, infantil, ahora ya tenemos prebenjamín, ahí sí que fue apuesta porque era necesario para tener una continuidad del fútbol femenino crear todas las categorías», remarca.

Gracias al esfuerzo de su presidente, la implicación y la entrega de las futbolistas y a un convenio con el primer club de la comarca, el conjunto femenino de la SD Ponferradina sigue en primera línea, haciendo gala con orgullo de su nombre, sus colores y su escudo. Un historia que ha sembrado con 379 partidos oficiales y 200 victorias que han llevado al fútbol hecho por mujeres en El Bierzo a lo más alto.