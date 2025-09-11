leonoticias - Noticias de León y provincia

Juzgados de Ponferrada. Carmen Ramos

Piden cuatro años de cárcel para una berciana por apropiarse de 100.000 euros de la herencia de su hermana

El Ministerio Fiscal solicita, además, la indemnización de la cantidad sustraída y el pago de una multa de 5.400 euros

Carmen Ramos

Ponferrada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:33

La Fiscalía de Área de Ponferrada solicita al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital berciana la apertura de juicio oral, a celebrar en la Audiencia Provincial de León, contra una berciana por un delito de apropiación indebida por apropiarse de 100.000 euros de la herencia de su hermana fallecida. Un delito por el que pide una pena de cuatro años de cárcel,la indemnización de la cantidad sustraída y el pago de una multa de 5.400 euros.

La acusada era cotitular de la cuenta bancaria en Caixabank (antes Bankia) y de un depósito asociado. La hermana era soltera y falleció sin testamento el 6 de septiembre de 2015. Con posterioridad a esta fecha la acusada realizó una retirada de efectivo de 4.000 euros el 7 de enero de 2016 y una operación de disposición de 96.000 euros del depósito un día después.

En el escrito de calificaciones, el Ministerio Público sostiene que esas retiradas de dinero las hizo «con la intención de incorporarlo definitivamente a su patrimonio y de utilizarlo como si fuera su legítimo dueño», perjudicando así a su otra hermana y a dos sobrinas, hijas de otro hermano fallecido, que abonaron 1.507,90 euros del impuesto de sucesiones de su tía ­fallecida.

El Fiscal pide, además, al juzgado que se proceda a la realización de la pertinente averiguación del patrimonio de la acusada.

