Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Dos mujeres heridas en un accidente en Berlanga del Bierzo

El turismo volcó en el kilómetro 4 de la carretera LE-715

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:40

A las 08:57 horas de este jueves 11 de septiembre, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una alerta por un accidente de tráfico en el kilómetro 4 de la carretera LE-715, en Berlanga del Bierzo.

Se trataba del vuelco de un turismo en el que resultaron heridas dos mujeres, que fueron encontradas conscientes y fuera del vehículo, en principio con lesiones leves.

La Guardia Civil de Tráfico y los servicios de Emergencias Sanitarias-Sacyl acudieron al lugar, y una ambulancia trasladó a las víctimas para recibir asistencia médica.

