Lusio quiere resucitar: «Las Médulas son Patrimonio de la Humanidad y nosotros de nadie»

La empresa Excarbi ha iniciado los trabajos de demolición de algunos de las casas de Lusio devastadas por el fuego.

«Las Médulas son Patrimonio de la Humanidad y nosotros no somos patrimonio de nadie». Los vecinos de Lusio (Oencia) se reivindican tras la voracidad del fuego que devastó las casas y dejó un panorama desolador en el pueblo y claman por su reconstrucción.

Defienden que se apoye la recuperación de otros pueblos y espacios de la comarca que fueron paso de las llamas pero no están dispuestos a que se les deje en el olvido. Un olvido que ya sufrieron cuando las llamas entraron en el pueblo y comenzaron a quemar las viviendas, en una lucha en la que se vieron solos.

La empresa Excarbi ha iniciado en los últimos días los trabajos de demolición de los restos de las casas devastadas por el fuego. «Empezaron dos días y pararon, en teoría esta semana porque son las fiestas de la Encina, y la semana que viene no lo sabemos si continuarán, estamos esperando a ver», explica una vecina, Beni Prieto. Todo ello a la espera de conocer si algunas de las paredes de las viviendas afectadas se pudieran conservar de cara a su restauración.

«Les dijeron que pararan porque en teoría nos han dicho que si hay la posibilidad de que reconstruyan podían aprovechar alguna», explica esta vecina tras la información que le trasladaron desde la Junta en las dos visitas que realizaron a la localidad responsables de la Dirección General de la Vivienda.

«Lo que se ha destruido que se reconstruya»

Los vecinos de Lusio valoran las buenas palabras pero quieren hechos que materialicen los compromisos que les van trasladando. «No nos lo creemos todo hasta que no lo veamos», señala Beni Prieto. «Los políticos palabras tienen todas pero no nos fiamos de ninguno», remarca.

Ampliar Vecinos de Lusio contemplan el paso de la maquinaria por las calles del pueblo.

Así las cosas, de momento, segú explica esta vecina la Junta «solo ha contestado a uno a dos» de los correos electrónicos que les han enviado con los daños que dejó el fuego en sus casas para reclamar su reconstrucción. «Así que ahí estamos».

Los vecinos ya advierten que no cejarán en su empeño por conseguir que se vuelvan a levantar las casas que les arrebató el incendio que asoló la localidad en agosto y en el que faltaron medios para sofocarlo. «Lo que se ha destruido que se reconstruya y ya está porque creemos que fue por negligencia, dejadez, porque hemos llegado nosotros antes al pueblo que los bomberos y si hubieran querido salvar algo hubieran podido haber mandado un camión de bomberos y no lo hicieron hasta pasadas 24 horas».

«Lusio se va a rehabilitar»

«Lusio es la imagen del pueblo más arrasado, en Oencia, y se va a rehabilitar como el resto de viviendas de los afectados por los incendios». Así lo ha asegurado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, que ha explicado como «el plan de la Junta rápido y ágil está, aprobando ayudas cada consejo». Un apoyo económico que «tiene que ver con la recuperación de primeras viviendas».

En este sentido, recordó que en Lusio «hay una arrasada por el fuego» a cuyo propietario «se le ha buscado una solución durante el tiempo en que se reconstruya su vivienda que también se va a encargar la Junta». Para otras propiedades Diego ha señalado que «se va a recuperar, segunda vivienda, salvo la que está en ruina o abandonada». «Aquellos particulares lo verán recuperado», remarcó. «Vamos a poner diferentes líneas para las propiedades, negocios con lucro cesante, para municipios con problemas», concluyó