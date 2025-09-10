El Bierzo grita por Palestina al paso del pelotón: «Israel asesina, la Vuelta patrocina»

Ponferra clama por Palestina al paso de la vuelta junto al Castillo de los Templarios.

Álvaro Pérez Ponferrada Miércoles, 10 de septiembre 2025

El eco de los pitos retumbaba a las afueras de las murallas del castillo de Ponferrada, mezclado con gritos que se alzaban una y otra vez al lema de «no es una guerra, es un genocidio», «del río hasta el mar, Palestina vencerá», «Netanyahu asesino».

Entre banderas palestinas ondeando, pancartas en alto y manchas de pintura representando sangre extendidas sobre el césped, más de un centenar de personas transformaron la tranquila espera del pelotón en un clamor contra la participación del equipo israelí en la Vuelta.

Los manifestantes, concentrados desde las 15:00 horas, no dieron tregua en su protesta. Cada coche de equipo era recibido con silbidos ensordecedores, especialmente el del conjunto israelí, al que apuntaban con gritos de «boicot a Israel» y al que acusaban, junto a patrocinadores, de ser «cómplices» del genocidio que sufre el país palestino.

La protesta se mantuvo viva hasta pasadas las 16:30 horas, cuando la carrera ya había dejado atrás la ciudad.

Tensión con la policía

A pesar de que la concentración se mantuvo mayoritariamente pacífica, hubo momentos de tensión. En al menos dos ocasiones, la policía se enfrentó a forcejeos con manifestantes y llegó a emplear la fuerza para retener a algunos de ellos. Tras el paso de la carrera, al menos tres personas fueron identificadas por los agentes.

La protesta también generó encontronazos por parte del público congregado en las inmediaciones del castillo. Desde uno de los laterales, un par de vecinas increparon a los manifestantes con un directo «¿a vosotros quién os paga?». La acusación provocó la reacción inmediata de los concentrados, aunque la discusión no pasó a mayores.

La carrera siguió su curso con normalidad, pero con la estela de la bandera palestina que persigue a una organización que extrema las precauciones y no sabe qué se va a encontrar en la etapa siguiente.

A pesar de la tensión social y de los gritos en torno al castillo, la etapa ciclista no se vio alterada. El pelotón cruzó Ponferrada sin incidentes deportivos y se encaminó hacia el Morredero, donde atravesó un terreno teñido de negro por la voracidad de los incendios que devastaron la comarca en el mes de agosto.

Temas

Ciclismo

Palestina

Ponferrada