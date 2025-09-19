leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la Audiencia Provincial de León.

Piden cinco años de prisión y multa de 14.000 euros por tráfico de drogas en Ponferrada

La Fiscalía acusa a dos hombres de vender cocaína, heroína y cannabis tras una investigación policial entre marzo y mayo de 2024

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferrada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:36

La Fiscalía pide cinco años de cárcel y una multa de 14.178 euros para cada uno de los dos hombres acusados de traficar con drogas en Ponferrada. El caso, para el que pide que se abra juicio oral en la Audiencia Provincial de León, se remonta a los meses de marzo, abril y mayo de este año, cuando la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo de vigilancia.

Los agentes comenzaron a seguir a los sospechosos después de identificarlos con 3.000 euros en efectivo sin justificar. A partir de ahí, observaron cómo recibían visitas de consumidores en el domicilio de uno de ellos y cómo realizaban intercambios en la calle y en una furgoneta.

Durante la investigación, la Policía confiscó varias dosis de heroína, cocaína de gran pureza y resina de cannabis. Según la Fiscalía, estas sustancias estaban preparadas para la venta y su valor era superior a los 4.700 euros.

Además, los acusados fueron vistos viajando a Narón, a un zona conocida como 'El Rocky', donde supuestamente se abastecían de droga. En una de esas operaciones, a uno de ellos le encontraron más de dos gramos de cocaína y tres gramos de hachís ocultos en un calcetín.

El Ministerio Público considera estos hechos como un delito contra la salud pública y pide para ambos las penas de prisión, la multa y la inhabilitación para ejercer el derecho al voto durante el tiempo de la condena.

