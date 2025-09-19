Herido un motorista en una colisión con dos turismos en Ponferrada El siniestro tuvo lugar en el puente García Ojeda, en la avenida del Castillo

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:12

Un hombre ha resultado herido en la mañana de este viernes, 19 de septiembre, en un accidente ocurrido en una calle de Ponferrada.

La Policía Local avisó a las 10:30 horas al Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León de su presencia en el siniestro que tuvo como escenario el puente García Ojeda, en la avenida del Castillo, y en el que se vieron implicados una moto y dos turismos

Los agentes solicitaron asistencia para el ocupante de la moto, un varón que presentaba heridas.

