La vendimia en El Bierzo: uva más pequeña pero de mayor calidad El Consejo Regulador prevé una cosecha en torno a los 8 millones de kilos, con la mencía y el godello como variedades predominantes y una calidad marcada por la concentración del fruto

Álvaro Pérez Ponferrada Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:18

La vendimia en la Denominación de Origen Bierzo, iniciada el pasado 17 de agosto, avanza ya por encima del 50% de la recolección. Según los datos del Consejo Regulador, hasta el pasado lunes habían entrado en las bodegas 6,6 millones de kilos de uva, de los que 3,5 millones corresponden a la variedad mencía y 2,46 millones a godello, junto a otras minoritarias como palomino, malvasía, merenzao o estaladiña.

Adelino Pérez, presidente del Consejo Regulador, prevé que la campaña cierre en torno a los ocho millones de kilos, por debajo del rango habitual de entre ocho y diez millones. «La uva está muy sana, muy concentrada, muy pequeñita, entonces también pesa menos», explica, destacando que la reducción en volumen se compensa con una calidad superior.

El responsable confirma que los incendios registrados en agosto en El Bierzo no han tenido incidencia en el viñedo. «Los restos de humo podían haber llegado a los mostos, pero las analíticas realizadas en las bodegas confirman que no ha habido ningún problema», señala.

La falta de lluvias durante julio y agosto ha favorecido la sanidad de la uva, al evitar plagas, hongos y daños por tormentas, aunque ha limitado el tamaño de los racimos. «Es muy bueno para la calidad, pero disminuye la cantidad. El viticultor a veces desea esas tormentas suaves de mediados de verano que dan más grosor a la uva sin perder calidad», apunta Pérez.

La campaña se prolongará hasta finales de septiembre, con la expectativa de culminar una cosecha más cercana a los ocho millones de kilos y marcada por la concentración y el excelente estado de la uva.