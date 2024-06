Carmen Ramos Ponferrada Martes, 18 de junio 2024, 08:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El estudio de la peatonalización de la avenida de Castillo para salvaguardar del tráfico la fortaleza templaria, el principal monumento de Ponferrada, está ya «muy avanzado», según indicó el concejal de Patrimonio Histórico, Iván Alonso. «Espero que en menos de lo que se espera tengamos ya la alternativa o las alternativas», remarcó.

«Es un tema en el que hay una prioridad, la peatonalización el quitar parte del tráfico delante de nuestro principal monumento, delante del tránsito del Camino de Santiago, por zonas peligrosísimas o de la propia contemplación del monumento y de la concentración de gente que hacen que un día tengamos una desgracia personal», explicó el edil.

En este sentido destaca como hace pocos días un coche se empotró contra una farola «y yo no veo a nadie rasgándose las vestiduras», lamentó, frente a las críticas contra el soterramiento lanzadas por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. «Un día va a haber un accidente mortal, dios no lo quiera, hace un año atropellaron a una embarazada aunque no pasó nada», subrayó.

Alonso entiende que esta «no es una situación ideal» y advierte: «Contra eso yo voy a luchar y me da igual la solución, vamos a intentar que nuestro principal monumento y toda esta zona de afluencia de tráfico de bercianos y ponferradinos en general esté libre de esta auténtica barbaridad que es el tránsito subiendo y bajando, de ese número bestial de coches».

«Todas las posibilidades sobre la mesa»

Sin entrar en más detalles hasta que se finalice la fase de estudio del proyecto para tener todos los datos en la mano para eliminar el tráfico frente a la fortaleza templaria, el concejal de Patrimonio Histórico asegura que en este momento «todas las posibilidades están sobre la mesa», también el soterramiento, del que deja claro que «el único fin es peatonalizar».

Adelanta que en ningún caso se contempla la construcción de un túnel. «Es desmontar una parte de tierra y hacer un tablero». «El objetivo final es que el soterramiento o no, sea peatonal», subrayó.

Alonso se muestra «encantado de abrir este debate después de tres décadas y darle una solución. En este sentido, lamenta la «precipitación interesada por parte de una asociación que quiere hacer política, de una persona concreto, por lo demás todo el mundo está muy tranquilo porque todo el mundo entiende que vamos a estudiarlo y a explicarlo cuando lo tengamos», concluyó.