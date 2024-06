Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 17 de junio 2024, 17:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El PSOE de Ponferrada califica el primer año de gobierno de PP y Coalición por el Bierzo (CxB) en el primer municipio del Bierzo como «un año de mentiras, paralización y derroche». Así lo dijo el portavoz socialista, Olegario Ramón, en una rueda de prensa convocada el día que se cumple un año de mandato de Marco Morala al frente del Ayuntamiento de Ponferrada. Ramón aseguró que «se ha generalizado la práctica de mentir. El equipo de gobierno miente reiteradamente porque ven que su partido lo usa en ciertos ámbitos y le ha ido más a o menos bien», comenzó su comparecencia.

Ramón dividió su discurso en tres partes y comenzó por señalar las múltiples mentiras que los socialistas atribuyen al equipo de gobierno ponferradino. Señaló que no se han bajado los impuestos, como el PP comprometió en campaña electoral. Tampoco ha cambiado la zona de bajas emisiones ya que la propuesta que pretenden aprobar «es la misma que diseñamos nosotros», afirmó el socialista. Recordó también que Morala dijo que no ganaría más que su antecesor y después se fijó el máximo sueldo posible, aspiración que frenó Vox.

En cuanto al Anillo Verde, proyecto impulsado por el PSOE «antes no era necesario y ahora es un proyecto estrella», aseguró. Por otro lado se refirió al proyecto de soterramiento de la avenida del Castillo, que CxB presentó como su idea «estrella» en la campaña electoral. «Ahora se habla de peatonalización porque era una idea peregrina», dijo.

La segunda parte de su comparecencia se centró en la paralización a la que está sometida la ciudad. Ramón lamentó que no hay nadie al frente de un área tan importante como la de Cultura. «Tenemos la suerte de que hay grandes técnicos», afirmó. En cuanto al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, lamentó que no haya ningún contrato en licitación, y también que no se haya avanzado en la mejora del acceso al Polígono de La Llanada o que después de un año cerradas, no se hayan iniciado las obras en las piscinas climatizadas del Toralín.

«Un cambio sin sentido»

Además vaticinó que se perderá la construcción del centro de Salud Ponferrada I «que estaba encaminado y que un cambio sin sentido lo retrasa», en referencia a la nueva ubicación propuesta por PP y CxB en el entorno del Cementerio del Carmen. Ramón también denunció que no se apuesta por el deporte y se han perdido citas importantes, como la Farinato Race o el ajedrez gigante, y denunció la eliminación de la Concejalía de Igualdad y la casi nula convocatoria de comisiones informativas.

«Lo que sí han hecho, lo que han inaugurado o inaugurarán, es gracias a la herencia que reciben de nuestro gobierno, como la reforma del Colomán Trabado, la plaza Interior, la calle Gómez Núñez, el plan especial de extensión red de calor, nuevos vehículos de bomberos y de limpieza viaria, cuatro nuevos autobuses, las aceras de la Avenida del Ferrocarril y la Avenida Asturias, las carboneras de la MSP y la apertura de la calle Badajoz, el apartadero ferroviario o la estatua del Lambrión Chupacandiles», señaló.

Por último habló de derroche del equipo de gobierno, según informa Ical. «Nosotros, cuando nos fuimos, dejamos en cuentas más de 12 millones de euros, en valores 14 millones, lo que hace un total de 27 millones. Dejamos una deuda de 21 millones. Ahora hay múltiples apercebimientos por parte de la interventora municipal por el derroche», finalizó.