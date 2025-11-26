Un herido en Carracedelo tras salirse de la vía en la N-VI
El hombre estaba consciente cuando se ha alertado del accidente al 112
León
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:44
A las 16:24 horas se ha recibido aviso en el 112 de un accidente en el punto kilométrico 399 de la N-VI, a la altura del término municipal de Carracedelo.
Indica el alertante que un turismo ha chocado contra el quitamiedos de la carretera y que hay un varón que está herido y consciente.
Se traslada el aviso a la Guardia Civil de León y a emergencias sanitarias de Sacyl para atender al hombre, del que se desconocen más datos y se ha sido necesario su traslado a algún centro hospitalario.