Un herido en Carracedelo tras salirse de la vía en la N-VI El hombre estaba consciente cuando se ha alertado del accidente al 112

La N-VI a su paso por el término municipal de Carracedelo.

Leonoticias León Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:44 Comenta Compartir

A las 16:24 horas se ha recibido aviso en el 112 de un accidente en el punto kilométrico 399 de la N-VI, a la altura del término municipal de Carracedelo.

Indica el alertante que un turismo ha chocado contra el quitamiedos de la carretera y que hay un varón que está herido y consciente.

Se traslada el aviso a la Guardia Civil de León y a emergencias sanitarias de Sacyl para atender al hombre, del que se desconocen más datos y se ha sido necesario su traslado a algún centro hospitalario.