Los niños de una calle de Ponferrada que fueron amigos para siempre

Ponferrada Sábado, 13 de septiembre 2025

El destino los unió jugando y correteando por el barrio y los hizo amigos para siempre. Una amistad inquebrantable que ni el paso del tiempo, la distancia o los años ha conseguido romper y que celebran cada año, desde hace cuatro, con una gran fiesta en el lugar que selló esta unión: la calle Nicomedes Martín Mateos de Ponferrada.

Eran los chavales del barrio. Hoy muchos de ellos ya peinan canas pero celebran con la misma ilusión el reencuentro. Este año fue el 30 de agosto. Contando con los permisos pertinentes del Ayuntamiento desplegaron una gran mesa para 61 personas en medio de la calle que llenaron con ricas viandas. Luego llegó la música y el baile. Toda una celebración que en esta ocasión tenía un cariz especial porque también servía de homenaje a uno de los impulsores de la iniciativa, Eloy Álvarez, que falleció el pasado mes de marzo.

Todo surgió por un grupo de WhatsApp que se llamaba 'Amigos para siempre' y que creó Eloy. «Empezamos a conectar entre todos», señala uno de ellos, Ubaldo Fernández, también promotor de la iniciativa. En su momento «éramos los chavales del barrio», apunta, ahora de un abanico de edades comprendido entre los 45 y los 70 años. «Éramos hijos de los vecinos de esa calle» que se situaba en la segunda paralela al poblado de la MSP.

Entre ellos se empezaron a comunicar y a hacer una cadena para localizarse hasta conseguir sumar un grupo de 61 personas. «Yo contacté con varios amigos míos de cuando éramos pequeños y les di mi teléfono y esa gente contactó con otros», explica Ubaldo.

Hace cuatro años decidieron celebrar el reencuentro con una gran fiesta en la calle que les vio crecer. «La cortamos con el permiso del Ayuntamiento, pagamos nuestro seguro de responsabilidad civil, contratamos a una empresa que hace catering y nosotros llevamos la música y hacemos una pequeña fiesta después de la merienda-cena». Y así hasta hoy.

Un« porrón de guajes«

La oportunidad de reunirse les permita recordar vivencias juntos y para ellos la experiencia resulta «cada vez más enriquecedora» porque cada año se unen más. «Este año fuimos 50, el año pasado 41, cada año va llegando más gente que son de la misma calle porque se va enterando, porque éramos muchos chavales de pequeños, buuuufffff, un porrón de guajes».

Ampliar Imagen de los participantes en el encuentro.

La celebración tiene lugar a finales de agosto. Algunos de ellos, como le ocurrió a Ubaldo Fernández, se reencontraron después de 35 años «y es como si los hubiera visto el día anterior, es una conexión que tenemos entre todos, ese espíritu de amistad que tenemos desde siempre que nos criamos y jugamos todos juntos en la calle», resalta.

Ubaldo recuerda la gran conexión que tenía con Eloy. «Fui padrino de su boda, muy amigos de pequeños, muchísimos años juntos, yo venía de Madrid e iba a verlo, nos veíamos en Ponferrada o quedábamos, a Samuel (ex alcalde) también lo vi varias veces pero había con otros que no nos veíamos hasta que empezamos a formar este grupo y a hablar por el WhatsApp todos». Así, el primer año se juntaron más de una treintena, el que menos, pero ese primer reencuentro dio pie «que al año siguiente fuéramos más, el tercero más y este año más».

Todos los años acuden a la cita con camisetas conmemorativas y como no podía ser de otra manera, la de este año estuvo presidida por la imagen de Eloy con el lema 'Eloy, vecino, amigo y compañero siempre' con la fecha de la celebración. Dos de sus hermanos asistieron a la reunión y a uno de ellos y a su esposa se les hizo entrega de una placa. «Él fue al que se le ocurrió la genial idea de formar este grupo», destaca Ubaldo.

Para los niños de Nicomedes Martín Mateos su calle era su mundo, el mundo que los unió para siempre. Una unión que siguen celebrando como si fuera ayer. «Nosotros aunque nos veamos una vez al año es como si hubiéramos estado jugando en la calle el día anterior».