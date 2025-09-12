Los vecinos de Médulas dejan en manos de la Junta la reconstrucción de sus casas La administración ofreció hacerse cargo directamente o que cada afectado gestionara el proceso, La mayoría se inclina por la primera opción

Imágenes de una de las viviendas afectadas en Médulas tras el incendio de Yeres.

Álvaro Pérez Ponferrada Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:21

El incendio iniciado en agosto en Yeres arrasó El Bierzo y dejó tras de sí casas y negocios calcinados en Las Médulas. Hoy, los vecinos tratan de levantarse del golpe y se agarran a la esperanza de confiar en la Junta de Castilla y León para recuperar sus hogares.

La administración autonómica ofreció a los afectados dos vías para la reconstrucción de las viviendas afectadas. Por un lado, asumir directamente la reconstrucción de las casas o que cada vecino gestionara el proceso de manera particular.

Según Mónica Pérez, una de las vecinas, los trabajos de desescombro ya han comenzado y la mayoría del pueblo ha optado por delegar en la Junta las obras. «Nos han dicho que se puede reconstruir la vivienda o que te dan dinero para que tú la hagas. La mayoría de la gente, hasta ahora, ha decidido que la reconstruya la Junta, porque allí como es Patrimonio hay que pedir un montón de permisos», explica.

No obstante, Pérez incide en que estas medidas son «todas de palabra» y que, hasta ahora, no han recibido ningún documento formal que explique todo el proceso.

No todos perciben avances al mismo ritmo.

Javi Vega, propietario del restaurante 'O Camiño Real', asegura que «los escombros de lo que era mi restaurante están como hace más de 20 días», a pesar de la reunión llevada a cabo con la directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo.

Él también ha optado porque la Junta se encargue de la reconstrucción, pero su caso sigue paralizado porque los trabajos han comenzado por otra parte del pueblo.

Mientras tanto, los vecinos esperan que las promesas se conviertan en hechos y que las labores necesarias para la reconstrucción avancen con el paso de los días. La incertidumbre sobre los plazos y la falta de documentación oficial pesan tanto como algunos de los escombros que todavía permanecen en el interior del pueblo de Médulas.