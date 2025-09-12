El PSOE reclama que se agilice el Plan de Ordenación Integral de los Montes de Ponferrada

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, acusó hoy a la Junta y al equipo de gobierno de falta de diligencia sobre el Plan de Ordenación Integral de los Montes de Ponferrada, Poimpo, que sigue sin aprobar desde que hace casi dos décadas se dieran los primeros pasos para su elaboración a través de un convenio con la Junta y la Universidad.

Durante el anterior mandato municipal, señaló el exalcalde socialista, se creó una comisión de seguimiento y se celebraron dos reuniones. «Hubo requerimiento de modificaciones por parte de la Junta y en el actual mandato si ha habido algo de movimiento es a instancias del grupo municipal del PSOE» explicó antes de detallar que la Junta dijo que estaba pendiente del visto bueno de las juntas vecinales afectadas hecha en junio de 2024 «y desde entonces no se sabe más. Por lo tanto, es evidente que hay dejadez y desidia en la tramitación por parte de la Junta». Ramón pidió al equipo de gobierno, «que dice que tiene conexión directa en la Junta, que se solicite, que se agilice, que se apruebe de una vez ese Poimpo por parte de la Junta», según informa la agencia Ical.

Por otro lado, lamentó que el Plan Forestal Rural Anual de Defensa contra el Fuego, dotado con 150.000 euros por ejercicio y recogido en el pacto de gobierno que llevó a la alcaldía al 'popular' Marco Morala, no se haya puesto en marcha. «Es un incumplimiento grave, probablemente el más grave de ese pacto, y debería tener sus consecuencias y responsabilidades. No vamos a decir que estas actuaciones de desbroces garanticen que no se propague el fuego, pero ayuda y evita agobios tan importantes como los que han sufrido las poblaciones en estos días de fuego».